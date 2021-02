Una prueba de Instagram impide que compartas publicaciones del feed en las historias

Instagram quiere que los usuarios comparten contenido original en cada uno de los formatos disponibles en la plataforma.

Un enfoque que no está funcionando en los Reels, ya que los usuarios suelen compartir sus vídeos de TikTok para reutilizar el contenido. Si bien no puede prohibir que los usuarios sigan esta dinámica, sí está probando establecer ciertos límites relacionados con el contenido de las Historias.

Instagram no quiero contenido duplicado en las Historias

Tal como mencionan en The Verge, Instagram está realizando una prueba con algunos usuarios seleccionados que les impide que compartan publicaciones del feed en las Historias. Sí, las Historias no permiten la publicación de fotos o vídeos publicados desde el feed.

¿A qué se debe esto? Instagram quiere que los usuarios no repitan publicaciones en los diferentes formatos. Según sus investigaciones, los usuarios prefieren ver contenido original en las historias, ya sean fotografías o vídeos. Así que repetir contenido solo ocasionaría que los usuarios pierdan el interés por el contenido que se comparten en las historias, o se aburran de ver la misma publicación en todos los formatos de Instagram.

Y por supuesto, Instagram también quiere que los usuarios y los creadores también se comprometan con la audiencia y las herramientas que brinda la plataforma. Así que Instagram no quiere que haya contenido duplicado. Una práctica que es muy común entre los usuarios, especialmente, entre las celebridades. Y no siempre es contenido duplicado sin sentido, o porque no sepan qué compartir en sus Historias.

Habrá que ver si esta prueba de Instagram logra demostrar su punto y supone una mejor experiencia de los usuarios relacionada con las Historias. Aún así no parece ser una limitación que los usuarios vayan a aprobar si tenemos en cuenta que es una tendencia generalizada.

Por el momento, es solo una prueba, y no significa que vaya a implementarse a nivel mundial. Habrá que esperar para ver qué sucede con esta limitación en los contenidos que se pueden publicar en las Historias.