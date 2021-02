Jeff Bezos ya no será el CEO de Amazon, el responsable de AWS tomará su lugar

Un cambio sorpresivo en Amazon. Jeff Bezos dejará de desempeñarse como CEO de Amazon después de 27 años en ese cargo.

Esto no significa que tomará otro camino, ni mucho menos un retiro de jubilación, ya que seguirá participando activamente en Amazon como parte de la junta directiva. Te contamos los detalles.

Jeff Bezos anunció el cambio de rumbo de su carrera dentro de Amazon en un correo electrónico enviado a sus empleados, que se publicó en la plataforma. Y por supuesto, también formó parte de las noticias que se compartieron con sus resultados financieros.

Este cambio se producirá en el tercer trimestre del 2021, donde pasará a desempeñarse como presidente ejecutivo de la junta directiva.

En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas […] . Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones.