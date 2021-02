Google Meet permite verificar la configuración de tu equipo antes de unirte a una reunión

Google Meet está implementando una nueva función que permitiría a los usuarios evaluar el funcionamiento de su equipo y periféricos antes de entrar a una videollamada.

Uno de los miedos que solemos tener cuando ingresamos a una videollamada es si la cámara o el micrófono funcionan bien, o tendremos que perder tiempo durante la reunión en tratar de solucionar una mala configuración. Para solucionar esto, Google Meet te propone acceder a una pequeña prueba.

Así puedes probar la calidad del vídeo antes de iniciar una videollamada

Ingresas a una reunión por videollamada y descubres que tu conexión a internet está inestable, el vídeo no funciona bien o el micrófono no funciona. No solo es un momento incómodo sino que también puede distraer a los otros participantes o retrasar la reunión.

Para ahorrarnos estos malos momentos, Google Meet nos permite realizar una prueba de todos los componentes que necesitaremos para nuestra videollamada. Solo es necesario elegir la opción “ Comprobar su audio y vídeo” antes de entrar a la videollamada para que Meet nos permita verificar rápidamente diferentes aspectos.

Por ejemplo, el estado del micrófono, si hay problemas de audio, la calidad del vídeo, entre otros detalles. Tal como vemos en la imagen, te permitirá comprobar los elementos que vas a utilizar de todos los periféricos configurados en tu equipo. Solo tienes que elegir las opciones que habilitarás para la videollamada y listo.

Google Meet te llevará a otra ventana donde encontrarás un pequeño clip para comprobar el vídeo y el audio, junto con un checklist de todos los componentes. Si hay algún problema con tu internet o los periféricos, Meet te alertará y te ofrecerá una serie de sugerencias.

De esa manera, tendrás tiempo para corregir cualquier problema o ajustar la configuración para que no te presente problemas durante la reunión. Y por supuesto, podrás repetir este test tantas veces como desees.