Podrás desbloquear el iPhone sin quitarte la mascarilla usando tu Apple Watch

Parece que Apple planea implementar una nueva dinámica que facilitará desbloquear el iPhone cuando el usuario lleva mascarilla.

Tal como han descubierto los desarrolladores en la última beta de iOS 14.5, hay una forma simple de desbloquear el iPhone sin quitarnos la mascarilla, sin necesidad de aplicar ningún truco.

Así puedes desbloquear el iPhone sin quitarte la mascarilla

Si bien hay algunos trucos para desbloquear el iPhone usando Face ID, es un proceso tedioso que requiere varios intentos. Al parecer, Apple quiere facilitar el proceso con un nuevo sistema para desbloquear el iPhone sin quitarse la mascarilla, aunque hay un requisito que no todos los usuarios estarán dispuestos a satisfacer.

Para aplicar esta nueva dinámica, que han develado los desarrolladores, deberás contar con un Apple Watch con watchOS 7.4. Sí, podrás desbloquear tu iPhone con mascarilla mucho más fácil si llevas un Apple Watch. La dinámica parecer ser bastante simple.

Solo tienes que asegurarte que tu Apple Watch esté desbloqueado y mirar el iPhone para que Face ID detecte la mascarilla, y se desbloquee automáticamente, sin necesidad de pasos adicionales. Cuando esto sucede, sentirás una vibración en el Apple Watch, ya que te llegará una notificación del estilo “iPhone de XX. Desbloqueado con este Apple Watch”. Así de simple.

Por supuesto, esta dinámica solo estará disponible si el usuario la habilita desde los ajustes de Face ID. Verá una opción “Unlock with Apple Watch” que permite habilitar y deshabilitar esta dinámica en el Apple Watch en cualquier momento.

Así que repasando los requisitos para esta nueva dinámica, necesitas una Apple Watch (cerca, no importa si no lo tienes en la muñeca), desbloqueado y con una contraseña protegida. Un detalle a tener en cuenta es que esta dinámica solo funcionará para el desbloqueo del iPhone, pero no podrás realizar ninguna de las otras acciones que requieran un desbloqueo facial, por ejemplo, para compras online.