Google Maps tiene una nueva función que facilita usar Street View

Google Maps está sumando una nueva opción que facilitará navegar por el mapa utilizando Street View.

Esta nueva opción facilitará que veamos las panorámicas sin perder de vista la ubicación en el mapa.

Street View tiene nueva vista en Google Maps

Google Maps permite elegir diferentes tipos de mapas y capas para nuestra navegación. Y una de las funciones extras que encontramos en Google Maps es la integración de Street View, que permite recorrer las zonas que elijamos a nivel calle.

Y si bien podemos pasar horas desplazándonos por el mapa buscando lugares en Street View, puede resultar un poco incomodo usarlo en Google Maps desde el móvil, ya que perdemos de vista la ubicación en el mapa. Así que si estamos buscando un lugar nuevo, tenemos que intercalar la vista de Street View con el mapa estándar.

Para solucionar este problema, Google Maps ofrece una nueva opción para Street View: pantalla dividida. En lugar de ver en pantalla completa las imágenes de Street View, podemos dividir la pantalla para no perder de vista el mapa. Quizás no sea una buena idea usarlo en toda ocasión, ya que la pantalla del móvil puede quedar muy pequeña para tanta información, pero contar con las dos vistas de forma simultánea tiene sus ventajas.

Nos ahorrará tiempo, ya que podremos ubicarnos con mayor facilitad cuando estamos en la calle buscando determinada dirección. No necesitas realizar ninguna acción para habilitar esta vista dividida de Street View. Verás que cuando eliges Street View, te mostrará automáticamente en la parte superior su vista, y en la parte inferior el resto del mapa. A medida que se desplazan las panorámicas compartidas en Street View se irá cambiando la ubicación en el mapa.

Si prefieres tener Street View en pantalla completa, no hay problemas, ya que puedes cambiar la modalidad en cualquier momento. Aunque parece una actualización menor, puede ahorrar tiempo y muchos clics, ya que no tendremos que cambiar de pantalla continuamente para no perder la ubicación.