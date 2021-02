Facebook News llega al Reino Unido y pretende llegar a Francia y Alemania en 2021

Las noticias llegan a los lectores a través de una gran cantidad de fuentes. Unos usan lectores de feeds, otros se dejan llevar por el algoritmo de Google Discover, otros acceden fielmente a sus medios preferidos usando su url, otros van por las newsletters y otros por Twitter o canales de Telegram. Muy pocos apuestan por Facebook como un canal de noticias fiable, y eso es algo que la compañía quiere cambiar.

Sobre cómo ganar dinero… mientras unos medios venden suscripciones a aplicaciones y sitios web con muro de pago, otros lo ofrecen de forma gratuita, pagado con publicidad y donaciones de lectores leales, no hay muchos otros modelos de negocio en este punto.

Recientemente la compañía indicó que la cantidad de noticias en Facebook es pequeña como proporción del contenido visto en general (menos del 4% de lo que la gente ve en su feed son publicaciones con enlaces a artículos de noticias), pero creen que juega un papel importante en la distribución del periodismo, y dicen haber estado estado trabajando con organizaciones de noticias de todo el mundo durante muchos años para descubrir cómo puede apoyar mejor a la industria a largo plazo.

Ahora Facebook News se lanza en el Reino Unido ofreciendo noticias de medios nacionales como The Telegraph Media Group, The Guardian, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, Channel 4 News, The Economist, The Mirror, The Independent, cientos de sitios de noticias locales y sitios de estilo de vida, incluidos GQ, Cosmopolitan, Glamour, Vogue y muchos más.

La idea es mostrar los principales titulares e historias del día junto a noticias personalizadas según los intereses de cada lector.

Durante los ciclos de noticias importantes, Facebook News proporcionará resúmenes de noticias oportunos, destacando los informes originales y autorizados. También dará más control sobre las historias que vemos en la aplicación y la capacidad de explorar noticias sobre una amplia gama de temas.

Durante este año tienen pensado lanzar Facebook News en Alemania y Francia, colaborando con los editores y experimentando con varios modelos de productos nuevos.