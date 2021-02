Elon Musk deja Twitter durante un tiempo, estas son las reacciones más divertidas

Elon Musk tiene una relación única con Twitter. Todo lo que él hace allí tiene un efecto tremendo en el mundo de la tecnología. Como ejemplo, recientemente pusó la palabra «bitcoin» en su biografía, y provocó una gran subida del valor de la criptomoneda en muy poco tiempo.

La enorme cantidad de fans que Tiene Elon Musk hace que las reacciones a cualquier acción en dicha red social sean innumerables.

Ahora, hace pocas horas, Elon Musk ha anunciado que deja Twitter «por un tiempo», y eso ha creado reacciones de todo tipo. Veamos unos ejemplos:

– @lexfridman

– @mikerooke6

– @DomAngwood16

Error: Insufficient memory to continue the execution of the program. Factory reset initiated.