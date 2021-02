Vender acceso a un documento, una interesante forma de ganar dinero

Hay mucha gente que trabaja recopilando y procesando datos. Recientemente me encontré con un buen señor que había dedicado cientos de horas en recopilar medios de noticias de todo el mundo que aceptan artículos de invitados, y quería ganar dinero vendiendo toda esa información. No es algo ilegal, de hecho es un buen trabajo, ya que dichos medios no esconden que aceptan ese tipo de artículos, no hay violación de privacidad de ningún tipo, pero no siempre es fácil monetizar el tema.

Hoy me encuentro con una plataforma que ayuda con el tema, que facilita la integración del acceso a una hoja de datos hecha con Google Sheet, por ejemplo, con plataformas de pago.

Se trata de Only Sheets, y su creador indica así su motivación:

Al vender mis propias plantillas de hojas de Google, me resultó desgarrador saber que todos los que las compraron podían compartirlas libremente. Están haciendo lo que parece correcto y ayudando a correr la voz, pero también excluyendo al vendedor del trato. Este proyecto ayuda a un creador a mantener la cordura y vender el acceso a una hoja de Google.

También funciona con Documentos y Presentaciones, y el objetivo es poder vender el acceso a un documento sin permitir que se comparta de otra forma, sin liberar la fuente para que otras personas puedan «piratear» lo que tanto trabajo ha costado.

OnlySheets agrega directamente al comprador como visor de la hoja, no como editor, y podremos tener el control del documento mientras está siendo visualizado.

Se instala con Gumroad, implementando OnlySheets como una aplicación web para aceptar Gumroad Ping. De esta forma podemos vender el acceso a una hoja de Google con Gumroad, sin configurar la hoja de Google en «Todos».

Para usarlo hay que seguir estos pasos:

1. Introduzca una URL de nuestro documento.

2. Seleccione el nivel de acceso que desea vender.

3. Configure su producto Gumroad.

Así de sencillo. Puede probarse gratuitamente, y en caso de querer usarlo, hay que comprar el sistema por 20 dólares.