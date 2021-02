Quién es el mentiroso, una versión online del conocido juego

Las reuniones online con la familia y con los amigos pueden animarse bastante con algunos juegos integrados, algo semejante a lo que ya hacen propuestas como Houseparty.

Hoy hablaré de Quién es el mentiroso, un juego online que ha nacido precisamente para ayudar a hacer reuniones más entretenidas.

Disponible en liar-ga.me, tiene unas instrucciones muy sencillas. El administrador crea una sala y distribuye el enlace entre el grupo de amigos. Uno de los participantes es el mentiroso, elegido de forma aleatoria. Todos los jugadores ven la categoría de una palabra, también aleatoria (por ejemplo «comida») y todos menos el mentiroso ven la palabra en cuestión (por ejemplo «chocolate»).

Uno por uno tienen que ir definiendo la palabra lo mejor que puedan, incluyendo el mentiroso, que no sabe qué palabra es. Los no mentirosos tienen que intentar proporcionar suficiente información para demostrar su inocencia, pero no lo suficiente como para que el mentiroso adivine la palabra.

Al final de la ronda, todos tienen que votar para ver quién ha sido el mentiroso, el que ha dado una definición sin saber de qué palabra se trata.

El número de turnos se puede definir entre los participantes.

Como veis, es un juego que puede replicarse sin necesidad de la tecnología, basta con poner unos papelitos en una mesa y comenzar a jugar.