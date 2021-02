NVIDIA GeForce Now ya es compatible con Chrome en Windows y Mac

La plataforma de streaming de juegos basado en la nube de Nvidia, GeForce NOW, acaba de hacer extensible la compatibilidad de su servicio al navegador Google Chrome para los sistemas Windows y Mac en su nueva versión, permitiendo de esta manera que un mayor número de usuarios puedan sumarse al mismo, y al mismo tiempo, que estos usuarios puedan incentivar su uso en otros a través de sus redes de contactos, permitiéndoles también compartir los juegos favoritos a través de redes y otras plataformas sociales a través de las respectivas URLs.

En una versión anterior, GeForce NOW introdujo la compatiblidad con los dispositivos iOS/iPadOS en fase beta a través de una web app para Safari, sorteando así las restricciones de la App Store de Apple, al igual que han hecho también los servicios de streaming de juegos desde la nube de otras compañías.



Nvidia GeForce NOW ahora al alcance de más usuarios

Ahora, los usuarios de los dispositivos iOS e iPad OS también pueden compartir juegos utilizando la opción de Compartir del sistema, pudiendo compartir sus juegos favoritos en aplicaciones como iMessage o WhatsApp, entre otras.

Hay que tener en consideración que el soporte oficial llega ahora a Google Chrome, en fase beta, no así los navegadores que se basan en Chromium, por lo que los usuarios no deben esperar poder usar GeForce NOW en navegadores como Opera o Microsoft Edge, por ejemplo.

Desde Nvidia señalan que el soporte para Chrome OS, el sistema operativo de los Chromebooks, ya lleva tiempo disponible.

En esta versión llega también la posibilidad de añadir accesos directos al escritorio, lo que permitirá que lo usuarios puedan tenerlos más a mano y ejecutarlos más rápidamente. Para ello deberán ir a los detalles de cada juego y seleccionar la opción de acceso directo a través de un cuadro de diálogo.

Y por último, al igual que también han hecho otras empresas de software, GeForce NOW también está lanzando una versión de su aplicación de escritorio para Mac compatible con el procesador M1, de manera que aquellos usuarios que tengan ya los nuevos equipos Mac bajo M1 puedan ejecutar GeForce Now de forma nativa.

La nueva versión del servicio también aprovecha la ocasión para arreglar una serie de fallos detectados, por ejemplo, permitiendo ahora que los usuarios puedan introducir caracteres alfabéticos durante las transmisiones si utilizan teclados en idiomas diferentes al inglés.

Toda la información se encuentra disponible en el anuncio oficial.

Crédito de la imagen: GeForce Now de Nvidia