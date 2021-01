DAL-e, robot de Hyundai para brindar atención al cliente

DAL-e, ese es el nombre del nuevo y cautivante robot creado por Hyundai. El mismo constituye un acrónimo para «Drive you, Assist you, Link with you-experience». Su propósito es servir como un robot de atención al cliente, el cual se encuentra en este momento siendo sometido a pruebas.

De acuerdo con sus creadores, DAL-e ha sido diseñado para convertirse a corto plazo en un pionero en lo que respecta a los servicios de atención al cliente automatizados.

El Hyundai Motor Showroom de Seul fue el evento que sirvió como ocasión para llevar a cabo el anuncio de este robot y en donde, además, ya se encuentra demostrando su funcionamiento.

Representantes de Hyundai esperan ampliar el espectro de uso de DAL-e para introducirlo en otros ámbitos que involucren la atención al cliente. Entre ellos se contempla otras demostraciones de Kia Corporation y Hyundai Motor Company.

Y es que cuando entra en acción el robot DAL-e cuenta con capacidad para moverse y brindar asistencia a los participantes de un evento en tareas como llevarlos a un área específica o proporcionar información sobre un producto.

En lo que respecta a sus características el aspecto semihumanoide es lo primero que resulta notable de DAL-e. Este robot presenta unas dimensiones de 1.160 x 600 mm y unos 80 kilogramos de peso.

Para efectuar el reconocimiento de los rostros DAL-e cuenta con inteligencia artificial. Y como complemento a esta tecnología un sistema de comunicación automática inspirado en una plataforma de comprensión del lenguaje.

Es así que DAL-e resulta la solución ideal para brindar atención a aquellas personas que prefieran no entrar en contacto con otro ser humano a fin de reducir al mínimo los riesgos de contraer COVID-19.

Además, Hyundai afirma que DAL-e está dotado con la capacidad de ejercer un dialogo automatizado y fluido con los clientes, respondiendo también a instrucciones verbales y estímulos táctiles generados por estos.