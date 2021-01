5 aplicaciones interesantes y con diferentes utilidades que quizás nunca hayas probado

Muchas personas tienen sus móviles personalizados para cumplir con cuestiones específicas, ya sean mediante las apps y/o funciones activadas que ayuden a realizar tales tareas.

Otras personas buscan explorar y utilizar aplicaciones que de por sí no necesitan, o por lo menos no en ese momento. Si perteneces a este grupo, a continuación estaremos mostrando hasta 5 apps de nicho que funcionan a la maravilla y que tal vez no hayas visto.

Es interesante y un poco raro pensar que hay una app que puede rastrear los patrones migratorios de los tiburones y así llevarles una especie de seguimiento. Esto resulta posible, y en la app de Shark Tracker se da prueba de eso.

Si lo vemos de un punto general, vendrá siendo de verdadera importancia para los biólogos marinos o personas que trabajen en ese campo, pero resulta atractivo y educativo ver ese tipo de información, si resulta a ser de vuestro interés, claro está.

Embiggen puede resultar ser una aplicación que muchos usuarios no le encontrarán ningún uso, pero habrá otros a los que seguro les parece cuando menos interesante. Como tal dentro de la app solo se puede realizar una acción: escribir y tener la posibilidad de agrandar las letras para que los demás las vean con claridad.

Esto puede resultar de ayuda en situaciones de la vida real lo creáis o no, solo debes pensar en los momentos en que una app de este estilo te hubiese salvado.

Sin duda este emulador es una app que llamará la atención de muchos lectores. Rememora aquellos tiempos del clásico Windows 98 en el que contaban con aplicaciones nativas como Buscaminas, Solitario, Reproductor de Windows Media, Internet Explorer y algunas otras más. Al igual que las anteriores aplicaciones puede descargarse de manera gratuita en la Google Play, así que nada te detiene para que empieces a utilizar a Win 98 Simulator.

SpotAngels es una aplicación para que podáis encontrar espacios de estacionamiento, además de sus precios y si llegan a haber posibles obstáculos en los mismos. Un punto positivo de la app, es que a través de ella se puede conseguir y apartar ofertas de estacionamiento, además de poder pagar algunos parquímetros que se encuentren libres.

Por último toca hablar de Web Alert, una aplicación de recordatorios que permite tener activadas notificaciones en aquellas páginas web que necesitemos saber cuándo cambian algo, o cuándo actualizan el precio de algún producto, entre otras cosas. Inclusive os dejará saber si recibes alguna respuesta específica de un sitio o foro, cosa que no resulta estar para nada mal.