Estrenos de Netflix para febrero de 2021: más de 80 títulos para todos los gustos

Nos atreveríamos a decir que el mes de febrero está más cargado de series y películas para Netflix que enero. Bien sea por el tema de calidad o cantidad, el mes de San Valentín verá el estreno de hasta 80 producciones de lo más interesantes, por lo que es importante tomar nota de los títulos más destacados.

Así que sin más que señalar, vamos a por el catálogo de la plataforma de streaming que trae de todo y para todos.

Series que serán estrenadas en Netflix en febrero de 2021

– Zig & Sharko T3, para el (01/02)

– Mighty Express T2, para el (02/02)



– Kid Cosmic, para el (02/02)

– El baile de las luciérnagas, para el (03/02)



– Hache, T2, para el (05/02)



– Ciudad invisible, para el (05/02)



– Capitani, para el (11/02)

– En los boxes, para el (15/02)



– Detrás de sus ojos, para el (17/02)

– Así habló Kishibe Rohan, para el (18/02)

– Tribus de Europa, para el (19/02)



Películas que serán estrenadas en Netflix en febrero de 2021

– Addicted, para el (01/02)

– A Man for All Seasons, para el (01/02)

– Virgen de San Juan. Cuatro siglos de milagros, para el (02/02)

– Todos mis amigos están muertos, para el (03/02)

– Black Beach, para el (03/02)

– El maestro del yin y el yang: en busca de la eternidad, para el (04/02)

– Norrtullsligan, para el (04/02)

– Vuxna Manniskor, para el (04/02)

– No soy tu enemigo, para el (05/02)

– Mujeres grandes y pequeñas, para el (05/02)

– El último de los Paradiso, para el (05/02)

– Malcolm & Marie, para el (05/02)



– Barrenderos espaciales, para el (05/02)

– Pasando tema en París, para el (10/02)

– Barbara, para el (10/02)

– Spraenfarlig Bombe, para el (10/02)

– Himlen, para el (10/02)

– Oldboys, para el (10/02)

– Staying Alive, para el (10/02)

– Reprise, para el (10/02)

– Morke, para el (10/02)

– Karlas Kabale, para el (10/02)

– Cockpit, para el (10/02)

– Karla og Jonas, para el (10/02)

– Superbror, para el (10/02)

– Kenny Begins, para el (10/02)

– Alguien como Hodder, para el (10/02)

– Supervoksen, para el (10/02)

– Tur & Retur, para el (10/02)

– Klurt blir Grusom, para el (10/02)

– Ond Tro, para el (10/02)

– Naboer, para el (10/02)

– Kollegiet, para el (10/02)

– Apan, para el (10/02)

– Frigtelig Lykelig, para el (10/02)

– Kalde Fotter, para el (10/02)

– Asfalt Englene, para el (10/02)

– Padre de cuatro: Vuelve el tío Sofus, para el (10/02)

– Padre de cuatro: Unas vacaciones muy locas, para el (10/02)

– Punto rojo, para el (11/02)



– Squared Love, para el (11/02)

– Layla M., para el (11/02)



– A todos los chicos: Para siempre, para el (12/02)

– El camino de Xico, para el (12/02)

– Bienvenido a casa, Roscoe Jenkins, para el (16/02)

– El cruce, para el (17/02)

– Cuatro historias de mujeres, para el (17/02)

– I Care a Lot, para el (19/02)



– Classmates Minus, para el (20/02)

– Ginny y Georgia, para el (24/02)

– There’s someone inside your house, para el (26/02)

– Súper empollonas, para el (26/02)

– Mira, la chica del tren, para el (26/02)

– Loco por ella, para el (26/02)

Documentales que serán estrenados en Netflix en febrero de 2021

– They Ready, para el T2 (02/02)

– Desnúdate, rebélate, para el (05/02)

– Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil, para el (10/02)

– Ghosts of Cité Soleil, para el (10/02)

– Odio, de Dani Rovira, para el (12/02)

– Nadiya Bakes, para el (12/02)

– La funeraria Bernard, para el (12/02)

– El gran día: la industria de las bodas en la India, para el (14/02)

– Misión Safari: sobrevivir es el reto, la película, para el (16/02)

– Meat Eater: Caza y cocina, para el T10 (17/02)

– Héroes: silencio y rock & roll, para el (19/02)

– Pelé, para el (23/02)