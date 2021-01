Llega un nuevo estándar en busca de una mayor protección de la privacidad en la web

Es probable que en más de una ocasión nos hayamos encontrado en la web con anuncios de productos que ya hayamos visitado, o incluso comprado, o incluso tengan relación con los mismos. Las capacidades de seguimiento en la web está a la orden del día, y desde las organizaciones pro-privacidad en la web luchan sin parar para que los usuarios puedan disponer de más control sobre los datos que genera su actividad en la web.

Y hoy, Día de la Privacidad, llega un nuevo estándar llamado Global Privacy Control (GPC), que quiere llegar más lejos de donde llegan las actuales herramientas de privacidad, buscando obtener más éxito que el estándar que Do No Track.



Detrás del desarrollo de la GPC se encuentran organizaciones comprometidas con la privacidad como la EFF, Mozilla o DuckDuckGo, entre otras, e incluso medios como The Washington Post o The New York Times, que pasan a convertirse en algunos de los medios amigables con la privacidad de los usuarios. También se integrará en los sitios autohospedados de WordPress.com y en la red publicitaria de Automattic, la empresa matriz.

Con importantes apoyos y una situación legislativa más favorable

El equipo detrás de la GPC cree que ahora hay un escenario más favorable, legislativamente hablando, en comparación con el que existió con Do No Track, apoyándose en una disposición de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), la cual fue reforzada con la aprobación de la Ley de Derechos de Privacidad de California en noviembre.

En términos prácticos, este estándar quiere servir de señal para que los usuarios manifiesten su consentimiento para que sus datos no se vendan a terceros, y esa venta no se enfoca únicamente a los términos económicos, ya que abarca cualquier tipo de intercambio posible.

La idea es que los usuarios aprieten un sólo botón de navegador en lugar de manifestar su contra en cada sitio web que visiten. De momento no estará disponible en los navegadores web principales, si bien desde Mozilla apoyan esta iniciativa. Por ahora, no cuenta con la aprobación del W3C.

Según el comunicado emitido hoy:

Al día de hoy, más de 40 millones de usuarios están utilizando un navegador o una extensión compatible con GPC, como Abine, Brave, DuckDuckGo, Disconnect y Privacy Badger. Los principales editores, como The New York Times, ahora reconocen la señal de GPC como una opción de venta válida bajo CCPA.

Y en lo relacionado con su expansión a más sitios web en el tiempo, agregan que:

Otros, incluidos The Washington Post, Meredith Digital (People.com, Allrecipes.com, etc.), Automattic (WordPress.com) y CafeMedia se han comprometido a honrarlo este próximo trimestre. Las plataformas líderes de gestión de consentimiento OneTrust, Sourcepoint, WireWheel y Complianz.io ahora también son compatibles con GPC, por lo que esperamos ver muchos más editores y sitios web que acepten honrar a GPC en los próximos meses.

Los interesados pueden conocer más acerca del nuevo estándar en su web oficial.