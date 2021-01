Twitter abre su archivo completo de forma gratuita para investigación académica

Twitter está cambiando la dinámica con respecto a la información que comparte con investigadores académicos y desarrolladores mediante su API.

En pro de ayudar a los investigadores a analizar el comportamiento en la plataforma y las tendencias, abre su archivo completo de tweets de forma gratuita.

Twitter mejora las opciones de su API para investigación académica

No es la primera vez que Twitter da acceso a su archivo de tweets públicos, pero la modalidad es completamente diferente. Si bien Twitter ha tenido una relación de amor y odio con los desarrolladores, ya que no les ha puesto las cosas fáciles, mencionan que han trabajado para que su archivo sea una herramienta fácil de usar, y que no complique el trabajo de los investigadores académicos.

Por ejemplo, ahora se integra una nueva dinámica de filtrado que facilitará concentrar la recopilación de datos solo a la información relevante para sus estudios. Y como bonus, podrán contar con una serie de guías, tutoriales y diferentes herramientas para aprovechar todo el potencial de la API de Twitter para trabajos de investigación.

Por otro lado, una de las novedades de esta nueva iniciativa de Twitter, es que los investigadores académicos podrán acceder de forma gratuita a toda la información. Hasta el momento, solo usuarios premium o empresariales podía acceder al historial completo de Twitter, una opción que ahora se extiende a todos los investigadores.

Así que ya no necesitarán pagar para acceder a determinados datos de la API de Twitter. Tan solo hará falta que los investigadores académicos o desarrolladores apliquen para tener acceso a este archivo de Twitter, siguiendo las instrucciones que encontrarán en este enlace.

Cada uno de los postulantes pasará por un proceso de revisión, ya que Twitter debe analizar una serie de criterios para ver si cumplen con los requisitos. Esta nueva dinámica que promete Twitter con respecto al uso de su API, abre un abanico de posibilidades para estudios relacionados con las conversaciones en redes sociales, la desinformación, el papel que desempeñan en etapa electoral, entre otros temas.