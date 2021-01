Pinterest suma un carrusel de historias en el feed de los usuarios

Pinterest comenzó tímidamente a mostrar historias siguiendo las tendencia de la mayoría de las aplicaciones.

Y ahora da un paso más allá, creando un carrusel de historias que se muestra en la parte superior de la página de inicio.

Pinterest tiene una nueva opción para descubrir historias

La próxima vez que abras la aplicación de Pinterest encontrarás un pequeño cambio: un carrusel de historias que gana protagonismo en la parte superior del feed.

Las historias no son una novedad en Pinterest, ya que comenzaron a implementarse el año pasado como “Story Pins” aunque sin mayor relevancia. Si eres usuario intensivo de Pinterest, habrás notado que se mezclan con el resto de los pines y publicaciones.

Sin embargo, Pinterest quiere darle un poco más de protagonismo creando un carrusel de Historias, siguiendo la misma dinámica de Instagram y otras tantas apps. De esta manera, podrás ver las historias que comparten de algunos de los usuarios que sigues, o podrás descubrir nuevos creadores a partir de las sugerencias de Pinterest. Una opción que también la encontrarás en el carrusel de historias.

Recordemos que crear historias en Pinterest es una opción que solo está disponible para un grupo selecto de creadores y algunas empresas, así que las historias que encontrarás en la plataforma siguen un propósito bien definido.

Algunos creadores utilizan las historias para llevar su contenido de forma amena a sus seguidores, por ejemplo, GrossyPelosi usa las historias para detallar el paso a paso de sus recetas, combinando imágenes, vídeos y la lista de ingredientes siempre visible. Otros, como DixonFit usan las historias para compartir rutinas de ejercicios.

Y a diferencia de Instagram, las historias que encontrarás en Pinterest no caducan. No, no tienes que apurarte para verlas en un tiempo limitado, así que podrás ir al perfil del creador y dar un vistazo a todas sus historias sin problemas.

Esta dinámica ahora se potencia con esta novedad del carrusel de historias, que ya comienza a implementarse para todos los usuarios en las apps de Pinterest para iOS y Android.