Spotify apuesta por los audiolibros con una colección de clásicos

Ya hemos visto como Spotify ha estado impulsando los podcasts en su plataforma en el último tiempo. Sin embargo, no es lo único en lo que piensa centrar su atención.

Ahora también está sumando los audiolibros a la plataforma. Quizás, con el tiempo podría postularse como una competencia a Audible.

Spotify apuesta por los audiolibros

En su debut con los audiolibros, Spotify va a lo grande. Tal como mencionan en The Hollywood Reporter, los primeros audiolibros contarán con las voces de grandes personalidades como Hilary Swank y Forest Whitaker, y una selección de clásicos que son de dominio público:

Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo estadounidense (Frederick Douglas)

Frankenstein (Mary Shelley)

Cane (Jean Toomer)

Persuasión (Jane Austen)

Grandes esperanzas (Charles Dickens)

La roja insignia del valor (Stephen Crane)

El Despertar (Kate Chopin)

Passing (Nella Larsen)

Jane Eyre (Charlotte Bronte)

Y esto solo es parte de la estrategia pensada para los audiolibros. Ya que además de seducirnos con clásicos en las voces de grandes celebridades, también planea lanzar una serie de audio complementaria. Bajo el nombre de «Sitting with the Classics on Spotify» promete explorar la historia y la narrativa de cada uno de los clásicos.

Una combinación perfecta para todo amante de la literatura, ya que tendrá el audiolibro de su clásico favorito y una análisis a profundidad, todo en la misma plataforma. Todo este contenido estará disponible a nivel mundial, aunque estará enfocado a los países de habla inglesa.

Al parecer, esta nueva incursión de Spotify en contenido no musical, forma parte de una de sus tantas pruebas para mejorar la experiencia del usuario en la plataforma. Si esta primera iniciativa de 9 audiolibros tiene éxito y se gana la aprobación de los usuarios, quizás consideren convertirlo en una de las siguientes estrellas de la plataforma, tal como sucede con los podcasts.