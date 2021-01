Apple Fitness+ hace más amena las caminatas con historias de celebridades

Mes y medio después del lanzamiento oficial de Fitness+, Apple acaba de complementar este servicio con el lanzamiento de Time to Walk, una nueva experiencia en el que una serie de celebridades ofrecerán una serie de narrativas personales que inspiren a los usuarios del servicio a caminar de manera más frecuente.

Las narrativas son ofrecidas a modo de guías personales, donde las celebridades comparten aquellos aspectos especiales que les hayan motivado en sus vidas, incluyendo pensamientos, experiencias, lugares favoritos y temas de musicales que les hayan marcado especialmente, entre otros, todo ello contado mientras también caminan.



Lo interesante es que también se mostrará imágenes y otros elementos de forma sincronizada conforme avancen las reproducciones de las narrativas. En este sentido, si se habla de un lugar, se mostrará una imagen del mismo en el reloj, y al finalizar la reproducción, los suscriptores también obtendrán una lista con aquellas canciones que hayan sido mencionadas en las mismas para que también puedan disfrutar de ellas.

Una experiencia diferenciadora a la hora de caminar

Time to Walk se integra en la aplicación como tarjeta de actividad en Apple Watch Workout, llegando ahora a través de una nueva actualización, y podrá ser seguido por los suscriptores del servicio a través de sus Apple Watch y de sus AirPods o cualquier otro auricular inalámbrico que dispongan.

Por ahora, esta experiencia llega con cuatro historias diferentes, pertenecientes a la cantante Dolly Parton, al jugador de la NBA Draymond Gree, a la ganadora de un Emmy por su papel en la serie «Orange Is the New Black» Uzo Aduba, y al músico Shawn Mendes, aunque la idea es que llegue un nuevo invitado diferente cada lunes hasta el próximo mes de abril, con narrativas que duran de 25 a 40 minutos, permitiendo a los usuarios escucharlos mientras caminan a su propio ritmo.

En cualquier caso, los usuarios podrán disfrutar de las narrativas disponibles en el orden y en los momentos que consideren más convenientes.

Acorde a Jay Blahnik, director senior de Tecnologías de Fitness de Apple:

Caminar es la actividad física más popular del mundo y una de las cosas más saludables que podemos hacer por nuestro cuerpo. Una caminata a menudo puede ser más que un simple ejercicio: puede ayudar a despejar la mente, resolver un problema o dar la bienvenida a una nueva perspectiva

Sin duda, una iniciativa que hará más ameno los paseos con Apple Fitness+, aunque por desgracia, este servicio aún no cuenta con una gran disponibilidad global.

