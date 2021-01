Domótica para evitar problemas de fontanería, desde cerrar el agua automáticamente a controlar la presión

Actualmente tenemos muchos dispositivos en el mercado que ayudan a apagar las luces automáticamente cuando salimos de casa, a poner una luz más suave al ir a dormir, a gestionar la temperatura, a poner música, a activar asistentes… la domótica cuenta con dispositivos bastante económicos en muchos sectores, de forma que millones de familias han comenzado a ponerle algo de inteligencia a sus hogares.

No se trata solo de comodidad, se trata de seguridad y ahorro, ya que un dispositivo que controle la temperatura de forma inteligente puede ayudar a ahorrar bastante para no consumir cuando no hay nadie en casa, por ejemplo, o para evitar dejarse las luces encendidas cuando nos vamos de vacaciones.

El problema es que no todos los sectores están bien cubiertos. El mundo de la fontanería ha avanzado poco en las últimas décadas, y hay muchas soluciones que podrían cubrirse. En este artículo veremos algunas para que sepáis por dónde se mueve el mercado.

Problemas que tienen que solucionarse

Las instalaciones de agua en un piso o casa necesitan que la presión de entrada no pase de ciertos límites. Todos tenemos una válvula de entrada que evita que la presión sea superior a un valor determinado, pero si esa válvula se estropea, no nos daremos cuenta hasta que la presión del agua haya destrozado varios electrodomésticos, desde el calentador (que puede romperse por la alta presión) al lavavajillas o la lavadora.

Controlar la presión debería ser una prioridad entre los dispositivos inteligentes, válvulas que avisen cuando algo vaya mal, sensores que emitan alertas y dispositivos que cierren el agua general si hay una fuga importante.

Por otro lado tenemos los goteos detrás de las paredes, ese enemigo invisible que solo aparece cuando el problema ya es tan visible que no hay como ignorarlo (o aparece la mancha de humedad, o suben los vecinos de abajo).

Algunas soluciones en el mercado

No es fácil encontrar soluciones, pero hay algunas que ya están a la venta:

– meetflo.com: Una empresa que ofrece un dispositivo de unos 500 dólares que mide la presión del agua que circula, emitiendo alertas y cerrando el agua cuando el problema aparece. Lo tiene que instalar un profesional, ya que hay que ponerlo en la entrada de agua de la casa, separando las tuberías para «hacerle hueco». En este PDF tenéis las instrucciones del aparatito.

Meetflo también tiene un dispositivo de detección de fugas de agua que emite alertas al móvil. De él cuelga un cable con un sensor que toca el suelo, si el suelo muestra agua, emitirá avisos a su app correspondiente avisando del problema.

– KKmoon es una empresa con soluciones menos sofisticadas, y más baratas. Cuenta con un aparato que se puede poner alrededor del grifo de entrada de agua principal, y si detecta una fuga, podemos cerrar remotamente dicho grifo, de forma mecánica, por lo que no necesita instalación profesional (cualquier puede instalarlo). El problema es que la fuga debe identificarse con otros métodos, ya que este aparato lo único que hace es cerrar el flujo de agua, ni detecta fugas ni controla la presión.

– Phyn es otra marca especializada en el sector. Tienen un dispositivo llamado Phyn Plus, que presentan como un monitor inteligente de detección de fugas con corte automático. Puede diagnosticar problemas en las tuberías, y da datos en tiempo real sobre el consumo de agua en nuestra casa.

También debe ser instalada por profesionales del sector, y cuenta con app para gestionar toda la información remotamente. Es incluso compatible con Alexa.

Lo malo es que no ofrecen información de precios, solo un formulario de contacto para que hablen con nosotros.

Y no hay muchas más soluciones, lo que deja claro que es un sector que aún está creciendo bastante, esperando a que los consumidores se den cuenta de que estamos hablando de una necesidad real que necesita soluciones mucho más inteligentes que las disponibles hoy en la ferretería de la esquina.