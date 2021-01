Niña de 10 años muere por culpa de TikTok e Italia quiere prohibir su uso a menores

En TikTok implantaron hace poco una política más agresiva para proteger las cuentas de menores, pero es muy fácil burlarla, basta con decir que eres mayor de lo que realmente eres para que los límites no se apliquen. Aún así, esos límites no impiden que los menores puedan ver contenido potencialmente dañino.

Ahora es en Italia donde quieren dar un nuevo paso para evitar que ocurran accidentes. Ordenó a la aplicación que bloquee temporalmente las cuentas de cualquier usuario de TikTok cuya edad no pueda ser confirmada. Según los términos de uso de TikTok, los usuarios deben tener al menos 13 años para registrarse, pero lo dicho, no verifican esa información.

Lo informan desde Reuters, donde especifican que la orden se produce después de la muerte de una niña de 10 años en Palermo, cuyos padres dijeron a las autoridades que su hija estaba participando en un «desafío de apagón» que vio en la aplicación. La niña murió asfixiada y las autoridades están investigando si alguien la invitó a probar el desafío.

La Autoridad Italiana de Protección de Datos ordenó a TikTok que bloqueara a los usuarios no verificados en Italia hasta al menos el 15 de febrero. La compañía le dijo a The Guardian que no había encontrado contenido en su plataforma que hubiera alentado a la niña a participar en el desafío, pero dijo que estaba cooperando con la investigación.

Ni los controles parentales ni las cuentas privadas impedirán que los menores vean contenido adulto en TikTok. Se puede limitar quién ve o quién comenta el vídeo del menor, pero éste puede seguir cualquier perfil y participar de cualquier «desafío» que esté de moda en la aplicación.

Estaremos atentos para ver cómo evoluciona esta orden desde Italia y si se verá aplicada en otros países.