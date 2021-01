Huawei contrata a expresidente de Brasil para asesorar sobre 5G

Temer no fue un presidente muy popular en Brasil. No fue elegido por la población, fue el que asumió el cargo después de la expulsión de Dilma, y cuando llegaron las elecciones posteriores (las que ganó el actual Bolsonaro) no obtuvo ninguna representación.

Entre los brasileños siempre se le consideró un presidente sin personalidad definida, poco carismático, frío… aunque conocimientos no le faltaban, eso es cierto.

El caso es que ahora, casi tres años después de salir del «trono brasileño», Huawei ha contratado a Michel Temer como asesor para poder asegurar su permanencia en el mercado local en un momento en el que se acerca la subasta de redes inalámbricas 5G de próxima generación.

Durante este año se realizará la subasta 5G del país, algo que estaba programado para marzo de 2020, y es importante que Huawei esté presente, después de haber sido expulsado de varios países, prohibido de de suministrar equipos a los operadores.

Michel Temer no sabe mucho de tecnología, es profesor de derecho constitucional y abogado, pero tiene conocimiento profundo de las leyes y de la política en Brasil, y eso es algo que Huawei valora mucho en estos momentos.

El problema es que Temer está acusado de irregularidades en varios cargos, incluidos soborno y lavado de dinero, y fue arrestado brevemente en 2019 como parte del grupo de trabajo anticorrupción Lavajato, por lo que esta contratación puede ensuciar la imagen de Huawei.

Seguramente la empresa china busca su proximidad con el actual titular Jair Bolsonaro y el contacto con su red de aliados del Congreso, de hecho fue responsable del nombramiento del actual presidente del directorio de la agencia brasileña de telecomunicaciones Anatel, Leonardo Euler de Morais, quien permanece en el cargo hasta noviembre de 2021.

Bolsonaro, el actual presidente, ya dijo en algunas ocasiones que prefiere evitar a Huawei en Brasil, aunque seguramente lo hizo para acercarse a la opinión de Trump, quien ya no está en el poder, por lo que la situación cambia bastante.

Es muy curioso que las decisiones de implantación de 5G dependa de variables políticas y no económicas o tecnológicas, pero es ese el mundo en el que vivimos…