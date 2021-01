Microsoft usa su IA para ayudarte a organizar tus tareas

Microsoft está actualizando su app de gestión de tareas con una función de sugerencias inteligentes.

Esta función se implementa en una sección de Microsoft To Do para ayudarnos a organizar las tareas más importantes.

Microsoft To Do suma sugerencias inteligentes para organizar las tareas

Una de las secciones de To Do está enfocada a registrar y gestionar la tareas del días. Sin embargo, entre tantas tareas pendientes, es posible que se nos pase por alto aquellas que merecen atención urgente, y se queden relegadas en las diferentes listas.

Para que esto no sea un problema, Microsoft ha actualizado la versión web de To Do sumando sugerencias inteligentes de tareas impulsadas por la IA. Utilizando esta dinámica, la IA identificará aquellas tareas que podrían ser relevantes y luego, las sugerirá para que las incorporemos a nuestra agenda del día.

Para esta selección de sugerencias, la IA se basa en una serie de criterios, por ejemplo, determinadas palabras claves, si tienen fecha de vencimiento, si la tarea ya está vencida y no la hemos marcado como completada, si la hemos destacado como importante, etc.

Una dinámica ideal para distraídos, ya que cubrirá cada sección de la aplicación para detectar aquellas tareas que requieren atención y se nos han pasado por alto. Recordemos que Microsoft ToDo permite gestionar nuestras tareas aplicando recordatorios, fechas de vencimiento, categorías, entre otras opciones.

Y por supuesto, tiene opciones para destacar algunas de ellas para que pasen a la lista de “Importante” o las que forman parte de la rutina de “Mi día”. Sin embargo, hay días que parece que nuestro sistema de organización parece colapsar, así que se agradece cualquier ayuda extra que nos recuerde las tareas importantes.

Utilizando esta nueva función inteligente, Microsoft To Do nos sugerirá hasta 7 tareas que considera importantes, y el sistema se irán actualizando constantemente. Por supuesto, esto solo funcionará como sugerencias, así que nosotros decidiremos si tomar estas tareas o dejarlas pasar hasta otro momento.

Estas nuevas opciones las encontrarás en el panel de «Sugerencias» en la sección “Mi día”, bajo el título “Tareas que parecen importantes”. Por el momento, solo disponible en inglés.