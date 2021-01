Los mejores libros de ciencia ficción que nos dejó 2020

A pesar de que el 2020 estuvo colmado de eventos extraños y desafortunados, en el apartado de los libros, la literatura internacional y los escritores siguió siendo el mismo, ya que podían seguir realizando sus trabajos desde casa sin problema.

Muchos libros fueron publicados a lo largo de ese año, pero hubo en especial un número de títulos del género de ciencia ficción que fueron los más votados por los usuarios en Goodreads, una comunidad virtual de lectura. Estos son los ganadores.

Axiom’s End – Lindsay Ellis

Para comenzar con este top de los mejores libros de ciencia ficción, presentamos a este texto escrito por la youtuber y autora estadounidense, Lindsay Ellis. Lanzada en julio de 2020, Axiom’s End es la novela debut de Ellis, la cual llegó a convertirse en un best seller del New York Times, Los Angeles Times y Wall Street Journal.

El libro se ambienta en una versión alternativa y ficticia de Estados Unidos el 2007, en donde se prueba que el gobierno estadounidense ha llegado a tener contacto con seres extraterrestres y busca encubrirlo a toda costa.

To Sleep in a Sea of Stars – Christopher Paolini

Esta obra publicada en septiembre por el famoso autor Christopher Paolini, ha recibido buenas críticas y hasta ganó el premio Goodreads Choice Award de ciencia ficción de 2020, lo que lo hace un título casi imperdible para aquellos seguidores del mundo de la ficción.

La historia sigue a Kira Navárez, una chica que mediante sus sueños aspiraba a estar en diferentes mundos, y ahora desgraciadamente ha entrado a pesadilla. Al despertar en un planeta desconocido y realizar una misión de rutina allí, se topa con reliquia una extraterrestre que estallará una guerra en toda la galaxia, por lo que deberá salvar a la humanidad.

Network Effect, A Murderbot Novel – Martha Wells

La reconocida escritora Martha Wells se ha encargado de traer nuevamente un libro para su serie de ficción llamada The Murderbot Diaries. Sin embargo, es interesante como la escritora americana ha llevado a cabo la redacción de la propia novela, la cual ha sido creada para que las personas puedan leerla y entenderla sin necesidad de haber leído los libros anteriores.

El tema principal recae en un robot, el que cual tiene la tarea de destruir absolutamente todo, pero a la vez resulta ser la única esperanza que la humanidad tiene para sobrevivir. Cuenta con un humor bastante remarcado, además de que resulta ser una historia que puede envolver a cualquier lector gracias a su trama e intriga. Al igual que los dos libros ya mostrados, Network Effect, A Murderbot Novel también ha formado parte del grupo de los best seller del New York Times.

