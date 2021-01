Google Duo y Mensajes podrían dejar de funcionar en algunos móviles Android

Google Duo y Mensajes podrían dejar de funcionar en algunos dispositivos móviles en los próximos meses. Pero quizás no tengas que preocuparte, ya que esta medida solo aplicaría a un grupo de móviles.

Según han descubierto algunos desarrolladores, esta medida solo aplicaría a móviles que no han pasado por el programa de certificación de Google. Te contamos los detalles.

Google podría bloquear Duo y Mensajes en móviles no certificados

Tal como mencionan en 9to5Google, Google Duo podría dejar de funcionar en dispositivos no certificados, o “no compatibles” como dice el mensaje que encontraron en el código del APK de la aplicación. Junto con este aviso, en el mensaje se anima a los usuarios a descargar el historial de llamadas y otros contenidos, ya que se anulará el funcionamiento de la app en este tipo de dispositivos.

La mayoría de los usuarios no tienen razón para preocuparse, ya que esta dinámica solo se aplicaría a móviles “no certificados”. ¿A qué se refiere? Google cuenta con un programa de certificación para garantizar que los dispositivos móviles Android cumplan con determinados requisitos para ofrecer sus servicios y apps de forma segura.

Ya en 2018, Google bloqueo sus apps en algunos móviles sin certificado, pero no fue un bloqueo masivo. Ahora parece que la situación está cambiando. Y esta medida no solo se aplicará con Duo, sino que también se implementará con la app Mensajes, tal como mencionaron en Xda Developers. Recordemos que en el caso de Mensajes no se necesita una cuenta de Google para usar la app, así que puede descargarse en cualquier móvil aunque no venga preinstalado de fábrica.

Y Google no ha puesto ningún impedimento hasta el momento, pero las razones de implementar este cambio son obvias. Google no puede garantizar que un móvil que no ha pasado por la certificación pueda ofrecer la seguridad y privacidad en este tipo de app.

Así que dispositivos, como los últimos lanzados por Huawei, que no vienen con los servicios de Google preinstalados, podrían quedarse sin la opción de la app Mensajes. En este caso, el límite para usar la app parece ser el 31 de marzo. Por supuesto, Google dará un margen de tiempo para que los usuarios descarguen sus archivos o el contenido que desean conservar.

Por el momento, el equipo de Google no ha dado ningún comentario al respecto.