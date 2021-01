Elon Musk responde a desarrollador independiente después de más de 100 Tweets

Aplicando el conocido dicho de «quién la sigue la consigue», un desarrollador independiente de videojuegos ha conseguido llamar la atención del mismísimo Elon Musk ante tanta insistencia a través de Twitter.

Lyubomir Vladimirov, que es como se llama el desarrollador independiente, lleva meses trabajando en un proyecto de videojuego técnico que se basará en la supervivencia de la colonización del planeta Marte, utilizando a Musk y su empresa SpaceX como los principales protagonistas.



El videojuego se llamará Mars is Flat, y el propio desarrollador ya ofreció un adelanto del mismo a través de su canal en la plataforma de vídeos YouTube, donde ha llegado a mostrar los vehículos eléctricos Cybertruck de Tesla.

Vladimirov se propuso pedir permiso a Musk a través de Twitter a lo largo de 365 días, o en su defecto, hasta que el propio Musk le respondiese antes, que es finalmente lo que acaba de suceder, tras 154 días de constante insistencia.

El mensaje dice así:

Eso sí, la respuesta ofrecida por el propio Musk llama la atención por su ambigüedad:

A pesar de ello, Vladimirov le agradeció públicamente en Twitter que le haya respondido a mitad del periodo que se ha propuesto, prometiendo dar el 80% de las ganancias que consiga del videojuego a SpaceX, una de las conocidas empresas de Elon Musk.

I want to give 80% of the game profits to SpaceX. That way the game will not only serve the important purpose of entertaining people and sparking their interest in Mars, but it will actually help @elonmusk and SpaceX achieve it. Btw more dev. progress updates coming soon.

— Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 14, 2021