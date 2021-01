Google dará un impulso al códec AV1 este año a través de los dispositivos Android TV

El confinamiento por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha dado un fuerte empuje hacia los servicios de transmisión de vídeo por Internet, lo que ha llevado a muchas plataformas a reducir la calidad de los contenidos, reduciendo el bitrate, para no saturar las redes de telecomunicaciones, que estaban experimentando una fuerte demanda.

Por suerte, desde hace pocos años, la Alliance for Open Media lleva trabajando en un códec de vídeo bastante eficiente, capaz de ofrecer una calidad de vídeo superior con menor bitrate, lo que significa que no compromete la calidad si no que la mejora, y reduce el consumo de datos, siendo el sucesor del códec VP9.



Mejora de la calidad de vídeo con un menor consumo de red

E incluso también se trata de un códec de código abierto y libre de derechos de autor. A pesar de ello, aún hay muy pocos productos y servicios que lo soportan en la actualidad, aunque desde Google quieren darle un empujón significativo en este 2021 para que este año sea el año del códec AV1.

En este sentido, según ha podido saber XDA developers, Google, uno de los principales defensores de este códec, exigirá que todos aquellos dispositivos Android TV que se lancen después de 31 de marzo de 2021 tengan compatibilidad con la decodificación con el códec AV1, donde según una diapositiva interna a la que han tenido acceso, este requisito sería aplicable a todos los dispositivos de TV que se lancen a finales de este año con Android 10 o Android 11.

Por ahora, Google ya exige la decodificación de video AV1 en dispositivos Android TV bajo Android 10 para resoluciones 4K HDR y 8K, estando ya presente en modelos concretos de televisores inteligentes de alta gama de una serie de compañías, aunque esta exigencia se extenderá a lo largo del presente año al resto de dispositivos Android TV, como acabamos de señalar.

La publicación FlatPanelsHD agrega que todos los televisores Android TV de Sony para este año llegarán con soporte para AV1, aunque otras compañías también están introduciendo soporte para AV1 en algunos modelos de sus principales televisores a través de sus respectivos sistemas operativos propietarios.

Pero además de los televisores, actualmente ya existen algunas plataformas móviles compatibles con AV1, como el nuevo Exynos 2100 de Samsung, presentado hace pocas semanas, o el SoC Dimensity 1000 de MediaTek, aunque MediaTek también tiene otros SoCs compatibles para otros tipos de dispositivos, e incluso está llegando a los ordenadores de la mano de Intel y su undécima generación de procesadores, así como algunas series de gráficas avanzadas de Nvidia y AMD.

La idea es que el códec AV1 llegue al mayor público posible a través de una variedad de dispositivos, y no sólo a nivel de hardware, sino también a través de una serie de servicios, donde tanto YouTube como Vimeo o Netflix, entre otros, llevan ya algún tiempo experimentando con este códec en sus respectivos servicios.