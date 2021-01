Mictlan, el videojuego basado en la mitología mexicana

Resulta increíble la manera en que videojuegos como God of War, basado en las mitologías griega y nórdica, han pasado a convertirse en una franquicia de gran popularidad dentro de la comunidad gaming. Esto ha hecho surgir en la mente de muchos la duda en torno a cuando será lanzado un juego que saque provecho del potencial presente en la mitología que forma parte del México prehispánico.

En este sentido, durante una entrevista realizada al director de God of War en 2018, Cory Barlog, este había manifestado la intención que tenía de enfocar la aventura de este videojuego en un contexto que tomara como referencia las mitologías azteca y maya. No obstante, desistió de esta idea y optó por apegarse a la cultura nórdica como referente para llevar el rumbo de God of War.

Afortunadamente, los desarrolladores de Meta Studios Creative Agency, un estudio establecido en Japón y fundado por el mexicano Guillermo Alarcón, vinieron al rescate y tomaron la iniciativa de emprender la creación de un juego basado totalmente en la cultura mexicana prehispánica.

Se trata de Mictlan: An Ancient Mythical Tale, un juego que, según fuentes oficiales, constituye una propuesta de acción y aventura en tercera persona ambientada en el contexto de la conquista de México.

Si bien la información referente a este videojuego es escasa, se pudo deducir del sitio oficial y de las actualizaciones publicadas de forma frecuente en redes sociales que el enfoque aplicado será de mundo abierto (hasta el momento se tiene un mapa de 38 km2) creado con ayuda del estudio Unreal Engine

Además, se está llevando a cabo un exhaustivo trabajo de investigación a fin de hacer posible su realización y mantenerla lo más fiel posible a esta cultura. Se prevé que el juego involucre modelado de ambientes, NPCs y la presencia de personajes como el dios azteca Tezcatlipoca el cual podría llegar a ser una figura clave en la aventura.

Cabe destacar que Mictlan cuenta con una página en Steam, donde podrás tener la oportunidad de observar videos que evidencian el punto focal sobre el cual se tiene previsto fijar el rumbo de este videojuego, así como mecánicas que resultan similares a las de un hack and slash en las que se incluyen ataques con arma de filo, uso de arco y poderes sobrenaturales al mejor estilo God of War.