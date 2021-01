Las estadísticas de transmisión de Twitch en 2020 y por qué será mayor competencia de Facebook y YouTube

Mientras que algunas industrias pasaban por sus peores momentos en 2020 debido a la pandemia, otras, como el sector gaming, aumentaban sus números y popularidad en todo el mundo.

Casos de redes sociales y servicios como Instagram, TikTok, Netflix, Amazon y muchas otras más vieron números realmente buenos, pero sin duda la que se lleva la cereza del pastel es Twitch, la plataforma de transmisión en vivo en boca de todos.

El éxito de Twitch como tal viene siendo bastante real desde hace varios años, incluso antes de ser comprado en agosto de 2014 por Amazon. El crecimiento año tras año subió de manera exponencial, eso hasta que llegamos al 2020, el periodo en el que registró sus mayores números en su historia.

La pandemia, la principal protagonista del aumento de transmisiones en Twitch

Para ser precisos y de acuerdo a un informe publicado por StreamElements y Arsenal.gg, el servicio de streaming propiedad de Amazon, Inc. presentó un número de 17 mil millones de horas vistas durante todo el año pasado.

Aquí es donde es obvio que el efecto de la pandemia afectó positivamente a mejorar los números, exactamente un 83% más que en 2019, en donde hubo tan solo, por así decirlo, un total de 9 mil millones de vistas.

Y es que esto no solo llegó a beneficiar a Twitch claramente, ya que buena parte del año juegos como Fall Guys y Among Us colmaron los sitios de retransmisión en vivo, o por lo menos los sitios más principales, donde vienen representando varios de esos millones de visualizaciones generales.

Algo interesante es que si se pensó, aún con la abultada cantidad de vistas que tuvo Twitch, que esta se encontraba por debajo de otros medios top como YouTube Gaming o Facebook Gaming, pues estuvimos en lo incorrecto. Esto, ya que ambos sitios se encontraron infaliblemente por debajo de lo logrado por el servicio de Amazon.

Los datos que proveen desde StreamElements a través de los chicos de The Verge, es que YouTube solo pudo llegar a las 10 mil millones de horas de reproducción en su plataforma, 7 mil millones menos que Twitch. Ahora, por la parte de Facebook el tráfico de espectadores llegó a ser de 3.590 millones, un aumento gigante del 166% en comparación al 2019. En general queda claro que tanto YouTube como Facebook registraron también sus mejores números el año pasado, solo que se mantuvieron por debajo de Twitch.

Sin duda el crecimiento de estos servicios se verá beneficiado en este nuevo año 2021 si es que el paso del COVID-19 sigue manteniéndonos en casa la mayor parte del tiempo, así que no sería de extrañar que Twitch, YouTube y Facebook vuelvan a romper sus récords durante este año.