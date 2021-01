WhatsApp pospone la entrada de los nuevos términos y condiciones al 15 de mayo

WhatsApp ha estado viviendo unos días bastante agitados con motivo de la entrada en vigor de sus nuevos Términos y Condiciones a partir del próximo 8 de febrero, provocando que muchas personas hayan optado por mudarse a alternativas de mensajería consideradas como más seguras y respetuosas con la privacidad, beneficiando especialmente a Telegram y Signal, aunque algunas alternativas más, como Threema, también han recibido algunos nuevos usuarios.

De hecho, Signal se ha encontrado esta tarde con problemas técnicos dada la alta demanda, ampliando finalmente su capacidad con la entrada de nuevos servidores en funcionamiento, según han anunciado hace pocas horas.



La entrada de los nuevos Términos y Condiciones también ha provocado conflictos en algunos territorios, que en el caso de la India, las autoridades han iniciado un procedimiento judicial acerca de los nuevos términos y de las diferencias de los mismos con respecto a las que se aplicarán en territorio europeo.

De nada ha servido que la plataforma, propiedad de Facebook Inc, haya querido salir al paso explicando que el contenido de los mensajes siguen encontrándose protegidos por el cifrado de extremo a extremo, y que en la práctica no llegará a cambiar nada, algo que no llega a convencer a muchos usuarios.

La polémica ha llegado en un momento en el que se ha juntado el hecho de que Apple haya lanzado las etiquetas de privacidad en su App Store, llegándose la comparativa de datos que obtienen las apps de Facebook frente a otras, incluso desde prestigiosas publicaciones como Forbes, el largo historial de problemas y escándalos relacionados con la privacidad de Facebook, así como una etapa en la que se está cuestionando a las principales empresas tecnológicas dado su alto poder, que algunos ven como los dictadores del siglo XXI.

Los usuarios se expresan además en redes sociales, notando que WhatsApp se encuentra asustada ante todo el revuelo, habiendo llegado incluso a publicar anuncios en medios impresos en la India, y desde WhatsApp quieren que las aguas vuelvan a su cauce posponiendo la entrada en vigor de sus nuevas condiciones.

Llega una nueva fecha para la entrada en vigor de las nuevas condiciones

La nueva fecha apunta ahora al próximo 15 de mayo, según indican en una publicación en su blog oficial.

Con ello quieren dar tiempo para que los usuarios puedan revisar con calma las nuevas condiciones, teniendo ahora un periodo más amplio por delante, para tratar de evitar lo que desde la plataforma entienden como una confusión, aunque la forma de proceder, en plan ultimatum, no ha ayudado mucho precisamente.

Eso sí, aquellos usuarios que ya hayan aceptado los nuevos Términos y condiciones, ya no tendrá posibilidad de revocarlos, según las preguntas frecuentes publicadas al respecto por WABetaInfo.