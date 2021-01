Esta app permite crear notas y lista de tareas en el fondo de pantalla del móvil

Heynote es una aplicación práctica para los usuarios olvidadizos, ya que permite crear cualquier tipo de nota en el fondo de pantalla del móvil.

Y como es casi imposible que pases mucho tiempo sin consultar tu móvil, es el lugar ideal para registrar tus tareas pendientes, recordatorios o alguna resolución que hayas establecido para este año.

Así puedes crear notas en el fondo de pantalla de tu tu móvil

La dinámica es simple, solo necesitas instalar la app y escoger algunas de las opciones que ofrece para personalizar tu nota.

Heynote no funciona como si fueran widgets, sino que escribe directamente sobre el fondo de pantalla que establece la aplicación. Ya que la idea es que tus notas sean visibles, todos los fondos que encontrarás son lisos de diferentes colores.

Verás que te da opciones para escribir diferentes tipos de textos, como lista de compras, listas de tareas pendientes, recordatorios, frases, etc. Una vez que escribes el texto, puedes elegir la posición que tendrá en el fondo de pantalla. Y no te preocupes, que solo reemplaza el fondo de pantalla, pero no afecta a los widgets que hayas establecido.

Puedes elegir tipo de fuentes, colores, tamaño de la nota, añadir transparencia, etc. Si combinas los diferentes elementos podrás jugar con los estilos y crear, por ejemplo, una cita en cursiva en colores pastel, una frase como si fuera un grafiti, una lista de tarea escrita en un post it, etc.

O puedes usar una especie de plantilla o layout en el fondo de pantalla para dividir las notas que corresponden a tu lista de tareas, recordatorios y compras. Así que puedes tener diferentes tipos de notas y recordatorios de forma simultánea en el fondo de pantalla.

Para cambiar el texto que visualizarás en la pantalla, solo necesitas editarlo y actualizar el fondo de pantalla. Esta dinámica funciona tanto en la pantalla principal como en la pantalla de bloqueo del móvil.