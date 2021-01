General Motors presentó un prototipo de taxi volador Cadillac

La empresa automotriz estadounidense General Motors presentó este martes el concepto de un Cadillac volador, que podría derivar en un taxi volador y autónomo.

El prototipo virtual de este vehículo fue presentado en la edición 2021 de la CES, mediante animación digital, en medio de una presentación Keynote de la compañía en medio de esta convención.

«¿Cómo tienes un viaje más conveniente y lujoso?«, pregunta el narrador presente en la narración del clip de General Motors. «Al tomar los cielos«, responde, haciendo alusión directa al nuevo concepto presentado.

General Motors se suma a la carrera por los coches voladores

El modelo, bautizado por los creadores como VTOL, sigla en inglés de “Vertical Take-Off and Landing”, que se traduce como “Despegue y aterrizaje vertical”, es en lo concreto un dron capaz de utilizar como helipuerto los techos de los edificios. Tiene capacidad para transportar solo a una persona.

Mike Simcoe, diseñador jefe de General Motors, al referirse a VTOL, lo reseñó como «el Cadillac de la movilidad urbana». «VTOL es clave para la visión de General Motors para un futuro multimodal«, agregó.

En lo respectivo a este concepto de Cadillac y a sus características técnicas, quienes están tras el proyecto aseveran que este ejemplar contará con un motor eléctrico de 90 kW, un cuerpo ultraligero y ocho rotores para su propulsión, todo esto alimentado por una batería hecha con tecnología de útlima generación. En desplazamiento, contará con la capacidad de volar a velocidades de hasta 90 km/h.

De acuerdo a lo comentado en aquella presentación por GM, la mayor ventaja de este pequeño vehículo consiste en la opción práctica ofrecida para evitar los atascos. De igual forma, produce cero emisiones y permite al pasajero ocuparse de sus propios asuntos durante el viaje, gracias a la presencia de un piloto automático.

De momento, sólo es una ambiciosa idea

Hasta ahora, la fecha de la salida del vehículo al mercado no se conoce. No obstante, la presentación asegura que esto tendrá lugar «próximamente». Con tal indicio, habría de esperarse que durante el transcurso de este año, o por lo menos el siguiente, conozcamos aunque sea un cronograma oficial. Ciertamente, materializar este proyecto no debe ser tarea fácil, pero también, GM bien sabe que en medio de un mercado cada vez más competitivo, llegar primero tiene importantes ventajas, sobre todo dentro de un naciente nicho.

A pesar de no tener algo concreto que mostrar aún con este proyecto, General Motors dio a conocer que invertirá 27,000 millones de dólares hasta 2025 en el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos. En el camino, además de una creciente lista de emprendimientos jóvenes que buscan abrirse un espacio, se vislumbra a Tesla como principal competidor.

Esta noticia no llega sola, pues General Motors también dio a conocer una nueva marca, BrightDrop, dedicada a las furgonetas eléctricas para repartos, e hizo otros anuncios sobre sus planes de aumentar los vehículos eléctricos.

El acelerado crecimiento de este sector automotriz, marcado sobre todo por el interés en investigar y desarrollar nuevas soluciones, definirá próximamente cuáles serán los primeros participantes que veremos en escena. Si los planes de GM se concretan de la forma que fueron anunciados, la marca Cadillac podría ya no sólo asociarse a su lujo característico, sino que también al futuro que nos espera.