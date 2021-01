Signal, la otra alternativa a WhatsApp

En tiempos marcados por la desconfianza en torno a WhatsApp y Facebook, ha crecido el interés por nuevas alternativas, aunque sea para considerarlas como una opción paralela al popular servicio de mensajería.

Durante el último tiempo, Telegram se ha perfilado entre las opciones preferidas, como una alternativa más. Sin embargo, hay más opciones presentes en el radar, entre las que destaca Signal.

Con todo este boom en torno a Telegram y las alternativas a WhatsApp, algunas personalidades del mundo digital ya han tomado partido.

Destaca este tweet de Elon Musk, que contó con el apoyo (en forma de retweet) de Jack Dorsey, cofundador de Twitter.

Posteriormente, Signal publicó una actualización en la que daba cuenta de sus trabajos para la recepción de una nueva oleada de usuarios, ante el surgimiento de esta efervescencia y la posibilidad de que lleguen en masa nuevos usuarios a la plataforma.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021