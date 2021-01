Cómo enviar archivos grandes por email

Enviar archivos grandes por email ha sido una necesidad existente desde hace muchos años, pero ningún cliente de correo ha querido subir el límite a un tamaño adecuado para muchas de las necesidades.

Es imposible depender solo del correo para enviar un vídeo de 200 megas, o un zip de 100 megas, por lo que no vale la pena ni comentar que es inviable el envío de varios gigas por email. El motivo es sencillo: el email no es la mejor forma de hacer eso, no se pensó en ello cuando se creó hace ya más de dos décadas.

Las grandes compañías de tecnología han ido ofreciendo alternativas para que eso sea posible. Google, por ejemplo, integra su Google Drive en Gmail, de forma que si alguien supera sus 25 megas de límite, el archivo se guarda en Google Drive y deja que el destinatario lo abra desde allí.

Esa es solo una de las soluciones, pero en nuestro nuevo vídeo os comentamos algunas más:

Entre las opciones comentadas vemos algunas muy conocidas, como Wetransfer, y otras menos, como Smash, sin olvidar las menciones a Google Drive o a OneDrive de Microsoft. Todas ellas dependen de un servidor diferente al servidor de correo, soluciones que guardan temporal o permanentemente el contenido enviado para permitir el download corresponiente.

Sobre la privacidad: pocas cosas hay más seguras que un email, por lo que si tenéis que enviar un archivo privado y confidencial, evitad el uso de wetransfer y apostad por una carpeta privada en Dropbox, Google Drive o OneDrive, que no exista ningún link público de acceso.