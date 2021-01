Cómo eliminar una cuenta de Instagram en 2021, paso a paso

¿Sientes que ya no necesitas utilizar más la aplicación de Instagram, o quieres darte un tiempo de baja en las redes sociales? Es algo ciertamente válido que se puede hacer sin ningún problema, ya sea de forma temporal o inclusive permanente.

Si en efecto estás pensando en desactivar tu cuenta de Instagram, ya sea de manera temporal o definitiva, en el siguiente artículo os estaremos mostrando cómo hacerlo.

Cómo desactivar una cuenta de Instagram de manera temporal

Primero que nada, no está de más comentar que debes tener bien claro lo que estás haciendo, ya que cuando tu perfil pase a inhabilitarse, la cuenta no solo estará oculta para las demás personas, si no que tus comentarios, fotos, menciones, likes y en general todo lo que venga proveniente de tu cuenta también se ocultará, hasta vuelvas a activar tu cuenta claro está. El proceso para desactivarla es el siguiente.

– Inicia sesión en la web de Instagram con la cuenta que quieras inhabilitar.

– Pulsa en la foto de perfil en la parte superior derecha y accede a la pestaña con icono de engranaje que dice Configuración.

– Una vez dentro, baja hasta lo último de la sección y pulsa en la opción que indica Inhabilitar temporalmente mi cuenta.



– Entraréis a una nueva ventana, en la cual os preguntarán cuál es el motivo para que quieras desactivar la cuenta, así que tenéis que escoger una razón dentro de las que están disponibles para elegir.

– Introduce tu contraseña y listo, solo habrá que pulsar en el botón azul de Inhabilitar cuenta temporalmente. Ten en cuenta que solo se puede desactivar una vez a la semana. Ya si quieres volver a reactivarla será necesario que vuelvas a iniciar sesión con ese perfil.



Cómo desactivar una cuenta de Instagram permanentemente

Si ya tienes decidido que quieres eliminar tu cuenta de manera permanente para no volver a saber nada de ella, recuerda hacer primero una copia de datos para que no pierdas tus fotos e información general. Si ya lo hiciste o no tienes interés en realizarlo, puedes leer los siguientes pasos para llevar a cabo la eliminación.

– Entra a este link para eliminar la cuenta de Instagram de manera definitiva desde la PC.

– Inicia sesión si tu cuenta no está abierta en ese momento y selecciona el motivo por el cuál quieres eliminar tu perfil de Instagram permanentemente (los motivos vienen siendo los mismos que se presentan para la inhabilitación temporal).

– Vuelve a escribir tu contraseña y pulsa en el botón de eliminar. Un punto a favor es que si te llegas a arrepentir de eliminarla, Instagram deja claro que tienes 30 días para volver a iniciar sesión y así conservar tu cuenta.



Como se muestra en la captura, los datos serán eliminados unas semanas después y ya no aparecerán en la red social, así podrás estar tranquilo de que tu cuenta estará completamente eliminada.