Grabar automáticamente a los desconocidos, lo nuevo de móviles Google

Seguramente estáis acostumbrados a recibir llamadas de desconocidos. Muchos de ellos son campañas de las propias operadoras de teléfono, otras veces estamos hablando de otro tipo de spam, y en raras ocasiones son amenazas y llamadas en general que nos gustaría haber grabado para poder mostrarlas a las autoridades como prueba de algún delito.

El problema es que la función de grabación de llamada no está disponible de forma inmediata cuando recibimos una llamada, aunque parece que eso está a punto de cambiar con los móviles de Google.

Según cuentan en XDA Developers, los móviles Pixel están preparando un sistema de grabación automática de llamadas cuando el número de quien llama es desconocido, una opción que podrá configurarse en el propio móvil.

La grabación realizada se guardaría solo en el móvil, y tendríamos la posibilidad de borrarla después de haber sido realizada o de mantenerla para usarla en algún tipo de denuncia.

El problema es que en muchos países este tipo de grabación es ilegal, ya que solo podemos grabar una llamada cuando las dos partes están de acuerdo, y cuando se trata de una amenaza o un acoso, seguramente la segunda parte no desea esa grabación, por lo que el archivo de audio resultante no tendría valor legal. Aún así, según la función, también notificará si se requiere permiso de grabación a ambas partes o no, de forma que es posible que si llama un desconocido, primero aparezca un mensaje del tipo «la conversación será grabada, si no está de acuerdo, cuelgue», de forma que también evitaríamos el problema antes de comenzar la conversación.

Esta función ha aparecido en el código de la aplicación versión 59 de Teléfono de Google, pero no sabemos cuándo se activará o en qué países podrá ser usada.