TikTok lanza su primer filtro de Realidad Aumentada para el sensor LiDAR de Apple

TikTok cuenta en la actualidad con una extensa variedad de filtros de Realidad Aumentada para que los usuarios puedan hacer uso de ellos en sus propios vídeos, estando generalmente disponibles al alcance de todos, aunque TikTok también quiere aprovechar las capacidades avanzadas de los teléfonos móviles más caros que existen actualmente en el mercado.

En este sentido, la popular plataforma de vídeos cortos acaba de inaugurar el que es el primer filtro de Realidad Aumentada que hace uso del sensor LiDAR de Apple, disponible por el momento en el iPhone 12 Pro, para ofrecer un efecto de explosión de confetis tras la caída de una bola que da la bienvenida al nuevo año.



Si bien el filtro llega un poco a destiempo, teniendo más sentido hace unos días, también marca el inicio de lo que está por venir, y así lo han reflejado también en una cuenta de Twitter de la compañía, prometiendo que traerán «más efectos innovadores» a lo largo del presente año.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021