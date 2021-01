Trabajadores de Alphabet, matriz de Google, crearon su primer sindicato

En sus inicios, Google adoptó como emblema la frase “Don’t be evil”, traducida como “No seas malvado/a”. Según un grupo de trabajadores de la empresa, aquel espíritu se ha ido distorsionando con el paso del tiempo.

Ante situaciones con cuestionables implicaciones éticas y frente al desamparo que alegaban sentir varios empleados de este gigante de Internet, un grupo de trabajadores vio la sindicalización como una luz de oportunidades en su camino.

El Sindicato de Trabajadores de Alphabet, recientemente fundado y primero en su tipo, se encuentra abierto a todos los más de 120 mil empleados que conforman la compañía. Actualmente, tras su creación, cuenta con una membresía de 226 inscritos. Su surgimiento se derivó de una iniciativa de la CWA, Communication Workers of America, la mayor institución gremial de profesionales de la comunicación, que buscaba impulsar la organización laboral en espacios consagrados a entornos digitales.

El funcionamiento de esta organización gremial no dista de lo usualmente conocido en un sindicato. Sus socios deben pagar cuotas, elegir periódicamente una junta directiva, quienes deben contratar personal asesor.

De acuerdo a la presentación formal de su declaración de objetivos, la afiliación a este sindicato se encuentra abierta a cualquier trabajador, sea cual sea su vínculo con la empresa: empleados a tiempo completo, empleados temporales, proveedores y contratistas. De esta forma, se busca aunar fuerzas, para evitar acoso o represalias ante la denuncia de irregularidades, como algunas vistas anteriormente en torno a la empresa.

«Este sindicato se basa en años de valiente organización por parte de los trabajadores de Google«, dijo Nicki Anselmo, gerente de programas que toma parte en el comunicado de lanzamiento al público de esta organización.

Our bosses are wondering why Alphabet is trending this morning.

Should we tell them? pic.twitter.com/KJxAO5QuHK

— Alphabet Workers Union (@AlphabetWorkers) January 4, 2021