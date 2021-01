Elza Browser, un navegador que apostará por la privacidad, con modo Tor disponible

Se acerca un nuevo navegador web, una vez más enfocado en la privacidad, y ya está disponible su página para obtener los primeros códigos de invitación.

El navegador Elza no será un reemplazo de nuestro navegador web, quieren que sea una herramienta poderosa para los momentos en los que deseamos mantener la navegación privada, algo semejante a lo que ya hace Firefox Focus, pero aún más minimalista.

Elza siempre está en modo incógnito con la opción de activar Tor, que se ejecuta extremadamente rápido, incluso más que el propio navegador Tor.

En su web podemos leer los pilares en los que se basa:

– Opensource: El código fuente de Elza Browser estará disponible en Github bajo la licencia GPvL3.

– Navegación privada: Navega de incógnito 24 horas al día, 7 días a la semana, sin dejar rastro para que otros puedan robar.

– Onion Routing: La integración incorporada proporciona navegación encriptada de varias capas para superar la vigilancia.

– Rastreadores: A diferencia de otros navegadores, no han instalado rastreadores para monitorear actividad y permitirle defenderse de rastreadores, anuncios, etc.

– Velocidad: Alto rendimiento con las mejores puntuaciones de referencia.

– Diseño: Pretenden tener un diseño mínimo que también dé espacio a la creatividad a medida que avancen.

– Intimidad: No permiten que otros recopilen, vean, almacenen o procesen ninguno de nuestros datos.

Son cada vez más los navegadores que apuestan por este tipo de funciones en un sector donde Chrome sigue dominando, aunque como ellos mismos dicen, no quieren competir con los gigantes y sí ofrecer una opción para los momentos más privados.

Podéis solicitar la invitación en elzabrowser.com.