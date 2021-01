3 webs curiosas para distraerte y pasar el rato en Año nuevo

Si este 1 de enero te encuentra aburrido en casa y sin ganas de maratonear en Netflix, puedes dar un vistazo a estas webs que te ayudarán a pasar el rato.

Son de esas webs curiosas que debes tener entre tus marcadores para esos casos extremos de aburrimiento.

En esta web encontrarás una sola instrucción: «Open a new windows somewhere in the world→». Una vez que realizas esa acción se abrirá una nueva ventana, con un vídeo de 10 minutos tomado de una cámara web, que muestra lo que un usuario puede ver a través de la ventana de su hogar.

A la izquierda de la ventana se muestra el nombre del usuario que comparte la imagen, y a la derecha, el nombre de la ciudad en donde se encuentra la “ventana” que estás viendo. Para ver otras “ventanas” del mundo, solo tienes que repetir la misma acción.

No es lo más entretenido del mundo, pero puedes descubrir algún detalle interesante.

Este sitio web genera automáticamente una lista de reproducción con una dinámica bastante curiosa. La idea es que escribas el nombre de dos cantantes, para que genere una playlist que lleve del álbum de un artista hasta el otro, pasando por las canciones/álbumes de otros cantantes.

Por ejemplo, si eliges a Miley Cyrus y a Miles Davis, la app te mostrará una lista de reproducción bajo el mensaje “ Encontré un camino de Miley Cyrus a Miles Davis en 12 tracks”

Puedes oír hasta 30 segundos de cada pista de la lista de reproducción, y si te gusta puedes guardar la playlist en Spotify y escuchar todas las canciones completas. Hay más de 100000 artistas en la base de datos de Boil the frog, así que tendrás muchas combinaciones raras de cantantes por descubrir.

¿Se puede acceder a los hilos y comentarios eliminados en Reddit? Sí, usando Removeddit.

Este sitio web permite ver qué es lo que se borró de un hilo en Reddit. ¿Cómo funciona? Cuando entras al sitio web, lo primero que verás es contenido que se borró de Reddit. Pero si quieres ver contenido de hilos que has encontrado directamente en Reddit, y que tienen las etiquetas del estilo: [removed] o [deleted], solo tienes que aplicar un simple cambio.

En la barra de navegación cambia la dirección URL de la publicación de Reddit: cambia la palabra reddit por removeddit.

Por ejemplo:

URL original https://www.reddit.com/r/TwoXChromosomes/comments/6z1hch/

URL cambiada https://www.removeddit.com/r/TwoXChromosomes/comments/6z1hch/

Una forma simple de “curiosear” qué ha pasado con esos comentarios o hilos que han sido eliminados.