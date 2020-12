Amazon adquiere importante productor de podcasts para Amazon Music

Los podcasts existen desde hace años, pero es ahora cuando están comenzando a popularizarse, e incluso de poder vivir de ellos, pero lejos de lo que se creía en un principio, la situación de confinamiento ha provocado un aumento de consumo de este tipo de contenidos.

Amazon, pese a llegar tarde, está subiéndose al tren de los podcasts poniéndose al día en una serie de aspectos. A este respecto, fue el pasado mes de septiembre cuando la compañía lanzó soporte para podcasts en Amazon Music, donde además incluirá contenidos originales, y ahora está adquiriendo un destacado productos de podcasts, Wondery, una compañía fundada en 2016 por Hernán López, anteriormente ejecutivo de Fox.



La apuesta de Amazon Music para ir más allá de los temas musicales

Cuando se complete la operación, Wondery formará parte de Amazon Music, aunque los oyentes aún podrán acceder a los contenidos a través de una serie de proveedores, según prometen desde un comunicado.

Esta operación permitirá expandir Amazon Music más allá de la escucha de temas musicales, donde además, Wondery cerró recientemente un acuerdo para llevar a cabo las transmisiones en directo a través de Twitch.

Según señalan:

Amazon Music lanzó podcasts en septiembre de 2020 y, junto con Wondery, esperamos acelerar el crecimiento y la evolución de los podcasts al llevar creadores, anfitriones y experiencias inmersivas a más oyentes en todo el mundo, tal como lo hacemos con la música.

Si bien no ha habido mención alguna al coste de la operación, la publicación The Wall Street Journal señaló anteriormente que Amazon y Wondery estaban en proceso de negociaciones para llevar a cabo la adquisición del productor de podcasts por un precio de unos 300 millones de dólares.

Un sector que está en constante movimiento

Todos tenemos en mente que Spotify ha abanderado la apuesta por los podcasts en Internet a través de una serie de adquisiciones, aunque no ha sido la única compañía que ha estado llevando adquisiciones, ya que su rival Sirius XM también hizo lo propio con Stitcher, y The New York Times con Serial Productions, según recuerdan en TechCrunch.

Los apasionados por los podcasts tienen actualmente una gran variedad de contenidos entre los que elegir, existiendo opciones que podrán disfrutar de forma gratuita y opciones que podrán disfrutar a través de suscripciones de pago, lo que permite a su vez profesionalizar el sector para que los creadores puedan vivir de crear contenidos para sus seguidores.