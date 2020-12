Nuevos Cybershoes para Realidad Virtual, compatibles con Oculus Quest, llegan en 2021

A comienzos de este año hablábamos del lanzmiento de los primeros Cybershoes, unos controladores en formato de calzado que permiten, entre otras cosas, caminar en videojuegos de Reaidad Virtual.

Hoy, mientras despedimos el 2020, una nueva partida de estos aparatos enfocada en su compatibilidad con Oculus Quest ya cuenta con financiamiento completo obtenido mediante una campaña de crowdfunding.

Este 31 de diciembre se cumplía el plazo de la campaña de financiamiento para estos nuevos Cybershoes en Kickstarter. Claramente, en señal de respaldo al proyecto, los aportes de la comunidad no sólo contribuyeron con el cumplimiento de su meta de funcionamiento, pues terminaron generando el doble de los ingresos esperados.

Aunque el acto de caminar durante el control de un videojuego no es algo exclusivo de la experiencia que brinda el uso de estos dispositivos, el poder marcar los pasos que se dan, brinda una experiencia considerablemente más inmersiva, que reduce las posibilidades de marearse bajo estos contextos.

El acto de balancear los pies y girar en una silla añade el elemento físico que, para muchas personas, conlleva el beneficio de aliviar estas clásicas dificultades asociadas a la Realidad Virtual.

Nuevos Cybershoes, más prácticos y eficientes

Los primeros Cybershoes fueron diseñados para ser utilizados con un auricular PC VR atado a un PC. Este nuevo modelo es compatible con los cascos Oculus Quest y PC VR. La configuración de la versión anterior requería colgar el alambre HMD del aparato por encima de su cabeza, con un pequeño artilugio estilo caña de pescar que no siempre era fácil de habilitar y además, ocupaba bastante espacio. Todo esto ya no es el caso con los auriculares inalámbricos e independientes Oculus Quest.

El concepto tras el funcionamiento de estos controladores es fácil de entender. Basta con atarse estas zapatillas-plataformas al calzado que uses, más una pequeña y ligera caja a la parte delantera de tus cascos. La parte inferior de estos zapatos cuenta con sensores que indican a tu casco de Realidad Virtual en qué dirección te estás moviendo y en aquello radica su magia.

Con estos zapatos, cualquier juego que soporte un mando para controlar su dirección puede ser utilizado. Sin embargo, vale mencionar que existe una lista de juegos oficialmente soportados, como Arizona Sunshine, Myst, Journey of the Gods, VR Chat, Face Your Fears II y The Walking Dead: Saints and Sinners, de acuerdo a lo comentado en las actualizaciones oficiales de este proyecto en Kickstarter.

Potente respaldo de su comunidad

Los primeros reportes que han conversado a circular respecto a la experiencia de uso de estos dispositivos son positivos, aunque dado el radical cambio que implica su implementación respecto a los mecanismos tradicionales para el control de videojuegos o experiencias de simulación, vale comentar que es necesario un periodo de adaptación para poder disfrutar en su totalidad de la experiencia que estos zapatos virtuales brindan.

Al momento de publicar esta nota, a 38 horas del cierre de su campaña de financiamiento, los nuevos Cybershoes recaudaron $90.937 USD de su meta de 30.000 dólares, gracias a 442 patrocinadores que creyeron en este proyecto, que fue publicado apenas el 19 de noviembre de 2020.

Puedes encontrar más detalles sobre estos Cybershoes en la página de la mencionada campaña o en su sitio web oficial.