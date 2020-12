Apple retira de la App Store una app que promovía fiestas secretas durante la pandemia

Apple eliminó de la App Store una aplicación para iPhone que animaba a organizar fiestas secretas durante las restricciones por el COVID-19.

Una aplicación que usaba la redes sociales como TikTok para promover esta dinámica e incentivar a los usuarios a participar de estas fiestas.

Apple y TikTok toman acción contra la app que organizaba fiestas clandestinas

Si damos un vistazo a la página de esta app, llamada Vybe Toggether, verás que se postula como una herramienta para localizar fiestas en bares clandestinos o lugares improvisados. Tanto los anfitriones como aquellos usuarios que deseaban forma parte de estas fiestas usaban esta app para establecer el contacto.

Bajo un sistema de aprobación analizando el perfil de Instagram, el anfitrión daba el visto bueno para que determinados usuarios participen de sus fiestas o no. Toda esta dinámica en el contexto de las restricciones que están vigente en EE.UU como medida de precaución por el COVID-19.

A pesar de este contexto y mencionar claramente cuál era el propósito de la app, estuvo disponible por unos 4 meses en la Apple Store.. Por otro lado, TikTok también tomó acción contra la cuenta de esta aplicación, tal como mencionan en Business Insider.

Al parecer en su perfil de TikTok promocionaban una gran fiesta de fin de año en New York. Y no es un hecho aislado, ya que como menciona un reportero del New York Time, se mostraban vídeos de estas fiestas secretas en el perfil de la app. Y por supuesto, usuarios sin mascarillas y sin distanciamiento social.

Esta app ya no está publicada en la App Store, y también se ha eliminado su perfil en TikTok. Y parece que los creadores han borrado su sitio web y la cuenta de Instagram a pesar de insistir que ellos no promocionaban eventos populares.