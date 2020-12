Nintendo instalará más consolas diseñadas para hospitales

Los pacientes que pasan muchos días en un hospital seguramente agradecerán el hecho de que ahora existe una consola de videojuegos especialmente diseñada para ese entorno.

Se trata del resultado de una asociación entre Nintendo y Starlight, empresas que anunciaron que implementarán las estaciones de juegos Starlight Nintendo Switch en más hospitales en los EE. UU.

La consola Starlight Nintendo se lanzó en 2019, y se instaló en el Mary Bridge Children’s Hospital en Tacoma, Washington, pero ahora parece que Nintendo ampliará su disponibilidad a más ubicaciones en dicho país.

Basada en Nintendo Switch, cuenta con algunas modificaciones leves para que pueda moverse por los hospitales de una habitación a otra. Viene con más de 25 juegos, desde Super Mario Party hasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Las consolas, lógicamente, han sido fabricadas específicamente para cumplir con estrictos protocolos de seguridad contra infecciones, y pueden rodar en cualquier lugar del hospital y mantener a los niños entretenidos y distraídos.

Seguramente la inversión realizada para personalizar el diseño de la Switch no ha sido enorme, mientras que los beneficios son incontables. Muchos niños no han visto una Switch ni de lejos, y tenerla cuando están tumbados recuperándose de una enfermedad, sin miedo a contagiarse por contacto, no tiene precio.