Así será la primera serie de televisores miniLED que LG lanzará en 2021

A LG siempre se le ha conocido por ser fabricante de televisores con paneles bajo tecnología OLED, aunque en este próximo año que está a punto de llegar, comenzará a apostar también por los televisores LCD con paneles bajo tecnología de retroiluminación miniLED en modelos de gama alta 4K y 8K, al igual que ya han hecho otros fabricantes de televisores, y cuyo primer modelo de la serie QNED 2021 se exhibirá a lo largo de la celebración del CES 2021.

Esta tecnología consiste básicamente en reducir el tamaño de los LEDs convencionales a una quinta parte de tamaño, consiguiendo una matriz de LEDs con un mayor número de ellos en la retroiluminación de los paneles de los televisores LCD.



No ha que confundir la tecnología miniLED con la tecnología microLED, que se utiliza desde algunos años en el ámbito profesional y que aún no se comercializa en masa por su alto precio, y en la que básicamente no existe retroiluminación de los paneles, al igual que ocurre con los paneles OLED, donde son los propios LEDs los que actúan como píxeles autoemisores de luz en la pantalla, albergando millones de ellos para representar las imágenes.

La apuesta por los televisores con retroiluminación miniLED para 2021

Volviendo a LG, la serie QNED 2021 contará en total con diez modelos de televisores de gama alta, que llegarán tanto con resolución 4K como con resolución 8K, entre los cuales se encontrará un modelo con una pantalla de 86″ de tamaño máximo.

Acorde al comunicado de LG esta pasada noche, el nuevo sistema de retroiluminación:

comprende hasta casi 30,000 LED diminutos que producen un brillo máximo increíble y una relación de contraste de 1,000,000: 1 cuando se combinan con hasta 2,500 zonas de atenuación y zonas de atenuación locales avanzadas

Esto permitirá conseguir colores más precisos, mejor contraste, con tonos negros más profundos, con un y HDR más dinámico, con respecto a otros modelos de televisores LCD de la compañía, donde incluso algunos de los modelos llegarán con una tasa de refresco de hasta 120Hz.

Eso sí, no hay que olvidar que la tecnología OLED seguirá estando aún por delante en calidad de imagen.

The Verge cree que la denominación QNED viene de utilizar Q como punto cuántico y N en representación de la marca NanoCell de la propia compañía.

Es posible que llegue a causar confusión entre los propios compradores, en el que actualmente existen varias tecnologías de pantalla, y donde además hay fabricantes que suelen añadir nombres de

marcas propios.

Crédito de la imagen: LG