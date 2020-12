Estrenos de Netflix para enero del 2021

La competencia no ha sido fácil para Netflix en los últimos meses del 2020 y por eso han preparando un buen catálogo de series y películas que serán estrenadas durante todo el mes de enero del 2021.

Así que para que vayas preparando tu agenda, a continuación te dejamos el listado de estrenos con su fecha de lanzamiento en la plataforma de streaming.

Series que serán estrenadas en Netflix en enero de 2021

Para el 1 de enero

– Cobra Kai (Temporada 3)



– My Hero Academia (Temporada 2)

– Monarca (Temporada 2)

Para el 5 de enero

– La casa de muñecas de Gabby (Temporada 1)

Para el 8 de enero

– Lupin (Temporada 1)



– Memorias de Idhún (Temporada 2)

Para el 15 de enero

– (Des)encanto (Temporada 3)



– Kuroro’s Basketball (Kuroko no basuke) (Temporada 1)

– Carmen Sandiego (Temporada 4)



– Dawson Crece (Temporada 1 a Temporada 6)

Para el 19 de enero

– Hola, ninja (Temporada 4)

Para el 20 de enero

– Madre solo hay dos (Temporada 1)

Para el 22 de enero

– Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 2)

– Destino: La saga Winx (Temporada 1)

– Blown Away (Temporada 2)

Para el 27 de enero

– Orange Is the New Black (Temporada 7)

– 50 m² (Temporada 1)

– Bonding (Temporada 2), fecha por confirmar

Películas que serán estrenadas en Netflix en enero de 2021

Para el 1 de enero

– What Happened to Mr. Cha?

– Sleepy Hollow

– Tres días para matar

Para el 6 de enero

– Fragmentos de una mujer



Para el 8 de enero

– Stuck Apart

Para el 9 de enero

– Rocketman

Para el 15 de enero

– A descubierto

– Padre por duplicado

Para el 22 de enero

– Salir del ropero

– Tigre blanco

Para el 25 de enero

– Superlópez

Para el 29 de enero

– La excavación

– Bajocero

– Ohana – El tesoro de Hawai

Documentales que serán estrenados en Netflix en enero de 2021

Para el 1 de enero

– The Minimalists Less is Now



– Guía Headspace para la meditación



Para el 5 de enero

– La historia de las palabrotas



Para el 6 de enero

– Rocanrol Cowboys

– Sobrevivir a la muerte



– Tony Parker – The Final Shot

Para el 8 de enero

– Supongamos que Nueva York es una ciudad

Para el 11 de enero

– Crack – Cocaína, corrupción y conspiración



Para el 13 de enero

– Acosador Nocturno – A la caza de un asesino en serie



Para el 29 de enero

– We Are the Brooklyn Saints

Sumado a lo anterior, también es de gran importancia comentar que Friends, una de las series más vistas, saldrá de la plataforma en los próximos días.