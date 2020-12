Una biblioteca de herramientas de código abierto para creadores de contenidos digitales

En marketing digital, desarrollo web, programación de software, diseño y producción audiovisual, existe una infinidad de herramientas disponibles para la creación de contenidos. Así como hay alternativas catalogadas como líderes en sus respectivas áreas, también hay otras opciones que aparecen cada cierto tiempo, ofreciendo más posibilidades para escoger, en función de ciertas necesidades particulares y determinados presupuestos.

Open Source Stash es un canal de difusión que agrupa una gran colección de herramientas, distribuidas en 23 categorías relacionadas con marketing, desarrollo, diseño y más. Como elemento en común, las recomendaciones aquí presentadas son amigables con la privacidad de sus usuarios y se distribuyen bajo licencias de código abierto.

Una gran selección de herramientas alternativas

Esta plataforma agrupa una completa selección de herramientas que se perfilan como alternativas para otras aplicaciones o servicios de uso común. Por ejemplo, Google Analytics, Zapier y Slack, tienen más de una alternativa listada en este índice.

El creador de la plataforma, Adithya Shreshti, señaló que la inspiración para crear este portal fue su misma experiencia en el mundo de la creación de contenidos.

“Inicialmente pensé Adobe Illustrator era la única herramienta para el diseño, pero no lo es, hay alternativas como GIMP que son libres y de código abierto. No supe hasta que alguien me lo mencionó”, comentó Shreshti, quien también ejerce como curador del contenidos en Open Source Stash.

¿Qué se puede encontrar en Open Source Stash?

Las opciones son muchas y se presentan junto a una captura de pantalla, una descripción breve y una etiqueta alusiva al software que pueden reemplazar, si aplica. Se distribuyen entre categorías como diseño, comunicación, analíticas, gestión de contraseñas, procesadores de texto, herramientas de colaboración, comercio electrónico y utilidades de vídeo, entre otras más, completando un total de 23 clases distintas, útiles para el trabajo de desarrolladores, diseñadores, publicistas y otras actividades afines.

Aparte de la navegación por categorías, la portada del sitio presenta una selección de las últimas herramientas añadidas y también, cuenta con un buscador que permite encontrar nuevas opciones mediante palabras clave.

Las alternativas listadas en esta plataforma son actualizadas constantemente, comprendiendo opciones para usuarios de nivel profesional o avanzado, así como también otras más básicas e incluso, algunas apegadas a la metodología No Code.

La plataforma se encuentra abierta a contribuciones, por lo que además de ser una buena alternativa para buscar herramientas diferentes, también puede servir como vitrina para emprendimientos digitales más recientes.

Opciones con valor agregado

En cada caso pueden variar las razones, pero hay ocasiones en las que al momento de abordar un proyecto, se opta por prescindir de alguna herramienta en particular, considerada como “carta segura” en las prácticas comunes de alguna actividad relacionada con la creación de contenidos digitales.

Ante este escenario, la búsqueda de nuevas opciones puede ser una tarea difícil o limitada. El poder acceder a una selección de herramientas que son amigables con la privacidad, permite ajustarse a filosofías más cuidadosas con esta materia. También, el hecho de que estos instrumentos digitales sean de código abierto facilita el acceso a los mismos y disminuye los costos asociados, pues se sustentan bajo estrategias diferentes al funcionamiento que hoy rige al mercado.

Si quieres explorar esta colección de recursos, puedes encontrarla en el sitio de Open Source Stash.