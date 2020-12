Esta IA se burla de tus gustos musicales mientras analiza tu cuenta de Spotify

Spotify cuenta con diferentes iniciativas que destacan nuestros gustos musicales, y hasta crea un informe anual sobre la música que escuchamos durante el año.

Pero si quieres una mirada completamente diferente de tu paso por Spotify, puedes probar con la IA de “How Bad Is Your Spotify?”. Promete juzgar tus gustos musicales en un tono sarcástico mientras analiza tus listas de reproducción de Spotify.

Una IA que juzga tus gustos musicales en Spotify

Tal como menciona el nombre de este sitio, “How Bad Is Your Spotify?”, tiene como objetivo criticar tu música favorita con un feedback bastante sarcástico. ¿Quieres probar? Solo tienes que ir a este enlace y conectarlo con tu cuenta de Spotify para que realice su análisis de tu lista de reproducción, entre otros detalles.

Una vez que das los permisos necesarios, comenzará a escanear tu cuenta en busca de tu música favorita. Y luego, prepárate para interactuar con una IA sarcástica y cruel que criticará sin reparos tus gustos musicales, con comentarios como estos:

Verás que en la parte inferior se mostrarán todas las canciones que has escuchado en el último tiempo a medida que recibes el feedback del bot. Se irán presentando una serie de preguntas para que entres en el juego, y en algunos casos, se añadirán algunos audios y juegos rápidos.

Si das un vistazo en Reddit, verás que algunos usuarios han compartido algunas de las respuestas del bot de “How Bad Is Your Spotify?” A esta altura te habrás dado cuenta que no se trata de juzgar tus gustos musicales de forma tal, sino que es una excusa para ponerle un poco de humor a tu historial de Spotify en 2020.

Y si bien a algunos les puede parecer graciosas las respuestas del bot, a otros les puede resultar humillantes y groseras. Pero si coincide con tu gusto y quieres compartir la prueba con tus amigos, solo tienes que seguir los pasos que mencionamos antes.