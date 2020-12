PureVPN, una VPN para android que tienes que conocer, ahora con un 88% de descuento

La popularidad de la plataforma Android reside en el hecho de que es un sistema operativo que promueve la libertad del usuario medio. A diferencia de las estrictas políticas que existen en la plataforma iOS, Android es bastante relajado cuando se trata de instalar aplicaciones de terceros. Puede instalar casi cualquier aplicación de terceros en su dispositivo o realizar grandes cambios en la interfaz de usuario sin necesidad de rootear su dispositivo. No se puede hacer lo mismo en iOS.

Para un sistema operativo que ya ofrece tanta independencia, solo es seguro si se obtiene una VPN que haga lo mismo. El caso de uso más grande para usar una VPN es disfrutar de la total libertad de Internet. Esto se debe a que las VPN ejecutan y administran enormes redes de servidores que permiten a los usuarios cambiar sus direcciones IP y visitar casi cualquier sitio web de su elección.

Si analizamos una de las mejores VPN para Android, es relevante mencionar que este mismo servicio VPN ahora ofrece un descuento épico del 88%. ¡Por supuesto, estamos hablando de PureVPN!

¡Ventajas de la épica oferta navideña de PureVPN!

PureVPN es actualmente el servicio VPN más asequible de Internet. El plan de 5 años normalmente costaría $ 657. ¡En la semana de Navidad, se puede obtener por solo $ 79! ¡Esto significa que se obtendría un gran descuento de $ 578!

Este acuerdo no es el único beneficio que ofrece PureVPN. Anteriormente, nos referimos a PureVPN como la mejor VPN para Android. Ahora, vamos a explicar por qué creemos que PureVPN es el mejor servicio de VPN en Android.

Con PureVPN, puedes disfrutar:

· Acceso a más de 6.500 en más de 140 países

· Encriptado de fin a fin

· Acceso a 7 regiones diferentes de Netflix

· Acceso a Disney Plus, HBO Max y tantos canales de transmisión

· Completo anonimato en la web

· Fácil acceso a los servicios de intercambio de archivos

· Protección contra fugas Web-RTC

· Funciones como IKS, Split-Tunneling y más

PureVPN es uno de los servicios VPN más confiables de la web. Es uno de los pocos servicios VPN que ofrece un cóctel de funciones de seguridad y transmisión. La enorme red de servidores garantiza que los usuarios disfruten del acceso a casi cualquier sitio web en Internet. Además, las funciones de cifrado que se ofrecen garantizan que sus actividades web permanezcan seguras y anónimas.

La confiabilidad de PureVPN no termina aquí. Es una de las cinco marcas de VPN que están certificadas por agencias de auditoría de renombre por no mantener registros de usuarios. PureVPN ha sido auditado dos veces en dos años. En ambas ocasiones, se confirmó que el servicio VPN no mantiene ningún tipo de registros de usuario y garantiza que los datos de sus usuarios permanezcan completamente seguros y privados. Pero a diferencia de los otros cuatro, PureVPN es el único proveedor que tiene una auditoría siempre activa, por lo que sus auditores pueden presentarse en su puerta sin ninguna advertencia para verificar que PureVPN realmente no está registrando nada en ningún momento.

Por lo tanto, ahora que conoce todas las ventajas de VPN que se ofrecen, le sugerimos que aproveche la oferta de VPN hoy antes de que se acabe el tiempo.