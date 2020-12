¿Puede un ordenador ganarnos a piedra, papel y tijera?

En lo que a tecnología respecta, se puede decir que actualmente la Inteligencia Artificial está a la orden del día.

Hoy traemos una nueva muestra de la infinidad de aplicaciones que se le pueden otorgar a este recurso. Se trata de una IA contra la que puedes iniciar un duelo de “Piedra, Papel o Tijera”, aquel clásico y sencillo juego que en sus orígenes, bastaba con disponer de nuestras manos para jugarlo.

Un clásico renovado

“Piedra, Papel o Tijera” es un juego que ha trascendido las fronteras geográficas, de idiomas y de generaciones. Si estás leyendo este artículo, probablemente lo has jugado alguna vez o por lo menos, tienes aunque sea una noción sobre él.

Afiniti, firma dedicada a la implementación de soluciones con Inteligencia Artificial en empresas, liberó este juego web como muestra de la tecnología con la que trabajan.

Al acceder al sitio del juego, notarás que su interfaz es sencilla, pues para comenzar una partida, basta con hacer clic en alguno de los tres botones rojos disponibles, correspondientes a cada una de las opciones con las que se puede jugar.

En el tramo principal de la pantalla aparecerán dos manos, siendo la rosada la que representa las acciones de quien juega, mientras que la gris, representará los movimientos de la Inteligencia Artificial.

En el fondo de este juego, junto a sus coloridos, animados y atractivos gráficos, se puede encontrar también el marcador acumulado en cada partida, divididos en tres cifras correspondientes a los aciertos, empates y pérdidas.

Humanos versus Inteligencia Artificial

A diferencia de otras opciones, probablemente más antiguas, que también ofrecían jugar clásicos como “Piedra, Papel o Tijera”, “Tres en raya” u otros de similar naturaleza; en este caso el valor agregado es la presencia de la Inteligencia Artificial tras el juego.

Si se tratara de una simple fórmula de números aleatorios, sería literalmente un juego de azar. Sin embargo, esta opción plantea un desafío: ganarle a la IA.

En el mismo sitio del juego, al pie aparece un botón titulado “see how the computer is thinking”, que despliega una serie de explicaciones que aclaran cómo “piensa” el ordenador tras este juego.

“Estoy tratando de predecir tus movimientos, porque es probable que se repitan”, es parte de la explicación inicial. “Las personas intrínsecamente no son aleatorias. La “mano” (papel) que juegas tras jugar con tijeras y perder no será una elección verdaderamente aleatoria”, plantea el juego como desafío.

Aunque el verdadero reto sale a la luz cuando se conoce realmente el modus operandi de esta IA. “Incluso cuando estás tratando activamente de vencerme, tus elecciones en última instancia se repetirán y todo lo que tengo que hacer es identificar patrones entre los datos”, indica la misma explicación.

La clave está en romper los patrones lógicos

En resumen, mientras más juegues, la IA podrá elaborar una lectura más acabada de tus patrones de comportamiento, detectando incluso aquellas secuencias lógicas que están tan impregnadas en tu cabeza, que se desencadenan antes de ser una idea conscientemente premeditada.

Las primeras partidas pueden ser fáciles, logrando obtener incluso holgadas ventajas. Sin embargo, al avanzar con las rondas de juego, probablemente el desafío comience a ponerse cuesta arriba.

Como en la misma plataforma señalan, tarde o temprano “es bastante probable que te acabes repitiendo”.

Puedes acceder al juego desde rockpaperscissors.ai.