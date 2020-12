Microsoft y McAfee se unen para combatir el ransomware

The Cyber Threat Alliance , grupo de intercambio para la industria de la ciberseguridad.

The CyberPeace Institute , organización sin fines de lucro dedicado a ayudar a las víctimas de ciberataques.

The Cybersecurity Coalition , asesoría en políticas digitales.

The Global Cyber Alliance , agrupación sin fines de lucro dedicada a reducir el riesgo cibernético.

The Institute for Security and Technology, asesoría en políticas digitales.